Nia Long rejoint « Let the World See » d’ABC de Will Smith et Shawn Carter

Nia Long a signé un important projet d’ABC News. L’actrice primée sera en vedette dans Let The World See, les prochaines docuseries spéciales limitées qui comptent Shawn « Jay-Z » Carter et Will Smith parmi ses producteurs.

Long y lira des extraits de Mamie Till-Mobley’s mémoire, Mort d’Innocence.

Nia Long passe du temps à la première mondiale de « The Banker » au National Civil Rights Museum de Memphis, Tennessee, en mars 2020. (Photo : Greg Campbell/.)

Le premier volet de Let The World See examinera la jeunesse de Till-Mobley ainsi que l’enfance de son fils, Emmett Till, le sort de son père et les événements qui ont conduit au meurtre brutal du garçon dans le Mississippi à l’été 1955.

Le cousin de Till-Mobley et Emmett Till Révérend Wheeler Parker — qui a été témoin de l’enlèvement du jeune — ainsi que des personnes comme Thelma Wright, Ollie Gordon et Amos Smith ajouter un contexte et une explication plus approfondie au climat racial et à la chaîne d’événements qui ont conduit Till-Mobley à prendre la décision déchirante d’organiser des funérailles à cercueil ouvert pour que le monde voie ce qui est arrivé à son fils.

Let The World See raconte sa décision audacieuse, qui a choqué la nation et inspiré la communauté noire américaine à se lever et à prendre des mesures contre les atrocités de Jim Crow, déclenchant le mouvement des droits civiques et laissant un héritage durable.

Cette série complémentaire à Femmes du mouvement d’ABC comprendra d’autres grands noms tels que Révérend Jesse Jackson, ancienne Première Dame Michelle obama, auteurs Michael Eric Dyson et Angie Thomas, et acteur-rappeur Commun, qui partageront leurs points de vue personnels sur l’héritage de Till-Mobley. Il sera diffusé le jeudi 6 janvier à 22 h HNE sur ABC.

Let The World See est produit par ABC News Studios en association avec Roc Nation, Westbrook Studios, Kapital Entertainment et Cobble Hill Films. Il est dirigé par Jeanmarie Condon et Cari de Fatima.

Condon et Curry sont respectivement producteurs exécutifs pour Cobble Hill Films et ABC News Studios ; Charretier, Tyran Smith et Jay brun sont producteurs exécutifs pour Roc Nation ; Smith est producteur exécutif pour Westbrook Studios, et Jacques Lassiter sert également de producteur exécutif. Aaron Kaplan est producteur exécutif pour Kapital Entertainment.

Découvrez la première bande-annonce officielle :

