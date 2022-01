Niagara Launcher est votre meilleur choix pour un téléphone grand ou pliable

Les lanceurs sont un sujet qui peut être carrément tribal. Vous êtes tellement habitué à la façon dont vos applications sont présentées que même le moindre changement dans la formule est profondément bouleversant d’une manière étrange. Je suis resté avec la même formule de lanceur pendant des années, même si les smartphones eux-mêmes ont changé. La disposition actuelle de mon écran d’accueil peut même retracer une lignée directe jusqu’en 2011, et ce n’est pas une tradition à ce stade ; c’est juste une habitude stupide. Mais les téléphones pliables m’ont forcé à réévaluer tout cela, et le style de lanceur traditionnel n’est tout simplement pas adapté à un écran extensible ou grand, mais Niagara Launcher l’est.

Certains d’entre vous reconnaissent probablement que je suis en retard à cette fête, et même le personnel de la police Android comme Prasham Parikh l’apprécie depuis pratiquement l’année dernière. Mais, comme beaucoup de nos lecteurs, j’avais juste une façon de faire les choses que j’aimais, et je ne voulais pas la changer. Lawnchair Launcher duplique le magnifique Pixel Launcher tout en ajoutant ses propres fonctionnalités appréciées sur n’importe quel appareil, et j’ai une mise en page à laquelle je suis essentiellement resté bien avant mes jours de blog. Et, sur la plupart des téléphones, je maintiens que c’est le meilleur parmi les styles de lanceurs traditionnels. Mais essayer de me forcer à continuer à utiliser mon téléphone de la même manière n’a tout simplement pas fonctionné. S’en tenir à cette formule d’icônes sur une grille n’était tout simplement pas vraiment compatible avec mon Z Fold3.

Le problème ici est double (tee hee), et il se répercute également sur d’autres téléphones. Pour commencer, « l’écran de couverture » ​​de Samsung est si haut et si étroit que les icônes normales ne fonctionnent pas vraiment. Même s’il est difficile de taper sur un écran aussi étroit, il peut être un peu ennuyeux d’atteindre le haut de cet écran grand mais maigre pour atteindre une cible minuscule. Bien sûr, vous pouvez y ranger physiquement beaucoup de choses, mais lire les étiquettes sur ces icônes ou les toucher devient un peu ennuyeux. Mais Niagara résout ce problème facilement : toutes vos applications apparaissent dans une liste verticale.

Vous disposez d’un ensemble de favoris qui apparaissent par défaut (neuf fonctionnent mieux sur l’écran de couverture du Z Fold3, mais vous pouvez en faire plus), et vous pouvez faire défiler facilement un tiroir d’applications alphabétique, accessible à tout moment sur le bord de l’écran. Si vous avez installé une liste d’applications de niveau Artem, vous pouvez également masquer celles que vous n’utilisez pas souvent de cette liste déroulante – elles apparaîtront toujours dans la recherche, mais elles n’augmenteront pas le temps qu’il faut pour trouver des choses plus vite. Un balayage rapide vous amène à rechercher, et Niagara a même sa propre vision conceptuelle du widget At-a-glance, avec la possibilité d’afficher l’heure, la date, la météo et même les événements à venir, avec une vue d’agenda élargie.

Le style ici n’est pas tout à fait matériel, mais il est arbitrairement proche et se marie très bien avec la plupart des interfaces modernes, y compris ce que vous avez sur les téléphones Samsung. Et, comme il s’agit d’une vue à une seule colonne, vous ne rencontrez pas les mêmes problèmes de tri entre des icônes incompréhensibles minuscules sur un champ. Il m’a fallu environ une semaine pour me forcer légitimement à l’utiliser (et détester chaque minute) pour revenir, et maintenant je ne peux plus revenir en arrière. Sur un écran très haut et étroit, c’est le meilleur lanceur que vous puissiez utiliser. Et, bizarrement, cela se traduit également par un écran très large.

En raison de cette approche basée sur les colonnes, sur l’écran pliant intérieur, vous pouvez facilement installer deux colonnes côte à côte. Oui, cela signifie que vous avez moins d’applications dans le segment de l’écran d’accueil, mais c’est beaucoup, beaucoup plus utilisable. Et il prend en charge les fonctionnalités pliables « de base », comme des papiers peints séparés pour l’affichage de la couverture et l’affichage intérieur. Il a même sa propre implémentation de thème dynamique afin que l’application puisse extraire les couleurs de ce fond d’écran pour ses propres accents. Votre Galaxy Z Fold3 n’a peut-être pas accès à cette partie du matériel que vous vous amusez, mais vous pouvez combler un peu l’écart et profiter d’une partie de cette expérience sans lui.

Le seul véritable inconvénient que j’ai est que votre liste de favoris ne se traduit pas bien entre l’expérience pliée et dépliée, et vos favoris attribués persistent entre les deux mises en page. Niagara recommande que vous ayez juste assez de favoris définis pour que la liste n’ait pas à défiler, mais il y a beaucoup plus d’espace disponible déplié dans la vue à deux colonnes que dans la seule colonne sur l’écran de couverture. Ainsi, alors que 14 favoris d’applications s’adaptent bien lorsqu’ils sont dépliés, si vous définissez réellement quelque chose sur neuf, cela signifie que vous devez faire défiler l’écran de couverture. Ce n’est pas parfait, mais je trouve que c’est toujours mieux que cette alternative à la mer d’icônes.

L’expérience traditionnelle de l’écran d’accueil des smartphones avec une grille d’icônes remonte à l’iPhone – et avant cela, presque depuis des temps immémoriaux dans l’informatique de bureau. C’est une méthode éprouvée et super intuitive, mais elle se décompose un peu en termes de convivialité en fonction de la taille de l’écran. Niagara Launcher apporte une approche différente. Je n’ai pas peur de dire : je n’aime pas ça sur un téléphone « normal ». Mais c’est parfait sur les pliables. Et bien qu’il y ait une période d’acclimatation assez difficile, cela en vaut la peine si vous pouvez tenir le coup.

