Niall Horan et Anne-Marie ont partagé une reprise de « Everywhere » de Fleetwood Mac en tant que single caritatif au profit de BBC Children in Need en tant que single officiel de l’organisation en 2021. Le couple a déjà collaboré sur le single de 2020 « Our Song ».

La chanson comprend un groupe d’accompagnement composé d’Ed Sheeran à la guitare, Griffon sur les synthés, Yungblud à la basse, et l’aide supplémentaire de Lewis Capaldi et Sam Smith.

« J’aime faire partie de Children In Need. Nous avons travaillé en étroite collaboration au cours de la dernière décennie et je veux continuer à aider là où je le peux, et compte tenu de ce que nous avons tous vécu au cours de la dernière année et demie, cela me semble plus important que jamais », a déclaré Horan. « J’espère que vous l’apprécierez tous, mais surtout, j’espère que cela permettra à tous ceux qui pourraient être en difficulté en ce moment de savoir que nous sommes là pour eux. »

Anne-Marie a ajouté : « Comme nous l’avons vu au cours des dix-huit derniers mois, des choses incroyables se produisent lorsque nous nous réunissons pour aider à faire la différence, et c’est pourquoi je suis si fière de sortir ce morceau spécial avec Niall. J’espère que tout le monde l’aime autant que nous.

Une partie de chaque téléchargement ou achat au Royaume-Uni de « Everywhere » sera reversée à BBC Children in Need. L’organisation caritative finance plus de 2 500 œuvres caritatives et projets locaux qui soutiennent directement les enfants et les jeunes touchés par des désavantages allant de la pauvreté et du handicap à la maladie, la détresse et les traumatismes.

La couverture d’Horan et Anne-Marie a reçu l’approbation de Christine McVie de Fleetwood Mac, qui a déclaré : « Je suis ravie de cette nouvelle version d’Everywhere et de faire partie de la campagne Children in Need de cette année. J’espère que nous pourrons vraiment faire la différence.

« Ayant fait séparément des célibataires de verrouillage pour BBC enfants dans le besoin en 2020, cette année, nous voulions unir nos forces et créer un morceau célébrant la reconnexion des personnes, qui plairait à toutes les générations », Chris Price, responsable de la musique de Radio 1 et Jeff Smith, responsable de la musique de Radio 2.

« Nous tenons à remercier Christine McVie pour nous avoir permis de retravailler sa chanson très spéciale, ainsi que Niall, Anne-Marie et tous les artistes pour lui avoir donné vie. Un merci tout spécial au producteur Steve Mac, qui a brillamment réinventé ce morceau emblématique pour aider à collecter des fonds essentiels pour les enfants et les jeunes à travers le Royaume-Uni.

Diffusez ou achetez « Partout ».