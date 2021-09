Niall Horan! Joyeux anniversaire!!! – Actualités musicales

in

Aujourd’hui, nous voulons vous présenter tous les détails de l’anniversaire du célèbre chanteur Yam, Niall Horan.

Il s’avère qu’un jour comme aujourd’hui, le 13 septembre 1993, est née cette talentueuse star de l’industrie musicale, qui laissera plus tard sa marque

Au fil des années, on se réfère bien sûr à Niall Horan, qui aujourd’hui n’a ni plus ni moins 28 ans !

Son nom complet est Niall James Horan, et il n’est pas seulement une star nationale, c’est un chanteur, auteur-compositeur, qui faisait partie du groupe légendaire “One Direction”, se classant troisième dans un concours X Factor.

Niall, est aussi musicien, il joue d’instruments comme la guitare, le piano, et bien sûr sa voix talentueuse que nous avons tous entendue et qui nous a fait tomber amoureux de toutes ses chansons, que nous avons sûrement dédiées, nous ont inspiré , et aussi Ils nous ont fait pleurer en lâchant cette personne spéciale. Douloureux mais nécessaire…

Aujourd’hui nous fêtons l’anniversaire de Niall Horan, que vous en rencontriez beaucoup plus et que les succès continuent !!!