Niantic annonce la saison des méfaits dans Pokémon Go

Les joueurs de Pokémon Go verront une nouvelle saison commencer le 1er septembre 2021 et le thème est Malice ! Après Hoopa, le Pokémon Mischief a fait une apparition surprise lors du Pokémon Go Fest 2021, puis à nouveau lors du troisième événement Ultra Unlock, Niantic a annoncé que le joueur pourra attraper Hoopa en complétant une nouvelle histoire de recherche spéciale tout au long de la saison. Bien que Hoopa ait deux formes différentes, les joueurs pourront attraper le Hoopa confiné en complétant cette recherche spéciale. Niantic a ajouté que les joueurs qui n’attrapent pas Hoopa cette saison pourraient avoir une chance de l’attraper à nouveau à l’avenir.

En plus d’introduire Hoopa, les nouveaux Pokémon trouvés dans la nature cette saison incluent :

Villes : Shuppet, Trubbish, Gothita et plus Forêts : Teddiursa, Shelmet, Karrablast et plus Montagnes : Geodude, Rhyhorn, Slugma et plus Eau : Krabby, Horsea, Mantine et plus Hémisphère nord : Jigglypuff, Slowpoke, Chikorita, Cyndaquil , Totodile, Bidoof, Deerling (automne) et plus Hémisphère sud : Clefairy, Roserade, Snivy, Tepig, Oshawott, Tympole, Deerling (printemps), et plus

Les nouveaux Pokémon apparaissant dans Eggs incluent :

ufs à 2 km : Nidoran♂, Nidoran♀, Barboach, Drifloon et plus encore ufs à 5 km : Seel, Pineco, Sableye, Chingling et plus encore Synchronisation d’aventure : Riolu, Deino, Noibat et plus

Les Pokémon Mega Evolved suivants seront boostés pendant la Saison des Malices :

Idem se cachera en tant que Pokémon suivant pendant la saison des méfaits :

Gastly Drowzee Remoraid Teddiursa Gulpin Numel Stunky Dwebble Foongus

Plus de détails seront publiés tout au long de la Saison des Malices qui se déroulera du 1er septembre 2021 au 1er janvier 2022. En attendant, n’oubliez pas de consulter nos meilleurs accessoires Pokémon Go, afin que vous puissiez être entièrement équipé lors de votre Pokémon Journey !