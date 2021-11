Niantic annonce l’arrêt de Harry Potter : Wizards Unite pour iOS

Tous les jeux Niantic ne sont pas un succès de 5 milliards de dollars comme Pokémon GO. Le très attendu Harry Potter: Wizards Unite, qui a été lancé en 2019, est désormais définitivement arrêté.

Selon un article de blog, Harry Potter: Wizards Unite sera supprimé de l’App Store, de Google Play et du Galaxy Store le 6 décembre et le jeu sera fermé le 31 janvier 2022.

Lorsque nous avons lancé Harry Potter : Wizards Unite, notre vision était de permettre aux joueurs de découvrir le monde sorcier directement dans leur environnement réel alors qu’ils sortaient et exploraient leurs quartiers. Au fil des ans, des millions de sorcières et sorciers du monde entier se sont lancés dans des aventures du monde réel, se réunissant pour garder la magie cachée en sécurité dans le monde sorcier tout en unissant leurs forces pour affronter L’Impardonnable. Pendant ce temps, les joueurs ont également travaillé aux côtés d’Hermione et Harry dans le cadre du groupe de travail sur le statut du secret pour percer le mystère derrière la disparition des London Five et sont maintenant sur le point de mettre fin à la calamité.

Avec la fin du jeu, Niantic dit que les joueurs peuvent s’attendre à des changements de gameplay qui prendront effet à partir d’aujourd’hui avec toutes les missions quotidiennes avec des récompenses augmentées, et :

Tous les temps de préparation de potion seront réduits de 50 % avec les notes de maître. Le plafond quotidien d’envoi et d’ouverture de cadeaux sera supprimé. être doublé L’énergie des sorts et les ingrédients apparaîtront plus fréquemment sur la carte



Au cours des prochains mois, les joueurs pourront participer à quelques événements, dont la sortie des derniers Lethal Adversaries :

novembre

Événement Dolores Umbridge Lethal Adversaries Événement Prince de sang-mêlé Brilliant Partie 1 Événement Lucius Malefoy Lethal Adversaries Événement Prince de sang-mêlé Brilliant Partie 2

décembre

Bellatrix Lethal Adversaries Event Horcrux Hunt Partie 2 Voldemort Lethal Adversaries Event Deathly Hallows Brilliant Event Partie 1 Événement de vacances Deathly Hallows Brilliant Event Part 2

Les événements de janvier n’ont pas encore été annoncés. Niantic donne également des informations importantes concernant la fin du jeu.

Par exemple, à propos de ce qui se passe si les utilisateurs ont toujours le jeu installé après la date de clôture :

Le 31 janvier 2022, toutes les fonctionnalités et tous les serveurs de Harry Potter : Wizards Unite seront désactivés. Les joueurs qui ont encore le jeu installé après cette date ne pourront pas jouer. Si vous souhaitez demander les données de votre compte, veuillez contacter le support pour faire cette demande avant le 15 janvier 2022 afin de laisser le temps à notre équipe de préparer les données.

À propos de la devise du jeu et du remboursement des achats :

Les joueurs ne pourront pas recevoir de remboursement sur les achats passés, sauf si la loi l’exige autrement. Vous pourrez dépenser votre solde d’or et vos objets restants avant la fermeture du jeu, le 31 janvier 2022. Nous avons une variété de changements de gameplay amusants au cours des quelques mois restants, vous aurez donc la possibilité de profiter pleinement de votre or restant. Nous désactiverons la possibilité d’effectuer des achats via l’application le 6 décembre 2021.

Et à propos de la communauté Harry Potter : Wizard Unite :

Le forum communautaire et tous les canaux de médias sociaux associés au jeu seront fermés le 31 janvier 2022.

Avez-vous déjà joué à Harry Potter : Wizard Unite ? Avez-vous apprécié le jeu ? Dites-nous dans la section commentaire ci-dessous.

