Niantic annonce les dates du Pokémon GO Fest 2021

L’attente est terminée. Le Pokémon GO Fest 2021 a été annoncé pour les 17 et 18 juillet. Pour célébrer le 25e anniversaire de Pokémon et le cinquième anniversaire de Pokémon GO, l’événement de deux jours comprendra un Pikachu costumé spécial, un nouveau Pokémon brillant et une chance de recevoir un nouveau Créature mythique.

Niantic a annoncé que ce Pokémon GO Fest aura une baisse de prix. L’année dernière, un billet coûtait 14,99 $. Cette année ne coûtera que 5 $. Différent de l’événement Pokémon GO Fest en personne, un billet permettra aux entraîneurs de participer les deux jours de l’événement. Voici les détails de l’entreprise:

Premier jour du Pokémon GO Fest 2021

Le samedi 17 juillet 2021, de 10 h à 18 h heure locale, tous les formateurs bénéficieront des fonctionnalités suivantes, qu’ils aient ou non un billet d’événement.

Les habitats horaires sont de retour. Cette année comprendra quatre heures d’habitat thématiques – Jungle, Desert Mountain, Ocean Beach et Cave – en rotation tout au long de l’événement. Au cours de chaque heure d’habitat, certains Pokémon apparaîtront plus fréquemment dans la nature. le Jungle l’habitat comprendra des Pokémon tels que Scyther, Aipom, Froakie et plus encore. le Montagne du désert l’habitat comprendra des Pokémon tels que Skarmory, Shieldon, Hippopotas et plus encore. le Plage de l’océan l’habitat comprendra des Pokémon tels que Dratini, Swablu, Alomomola et plus encore. le la grotte l’habitat comprendra des Pokémon tels que Roggenrola, Galarian Stunfisk, Deino et plus encore.

Raids samedi, des Pokémon tels que Hitmontop, Cranidos et Deino seront présentés – plus, Galarian Ponyta et Galarian Zigzagoon portant des costumes spéciaux apparaîtront dans les raids! Des Pokémon liés à la musique, tels que Chimecho, Kricketot, Audino et un Pikachu en costume spécial, apparaîtront dans la nature tout au long de la journée. Shiny Whismur, Chimecho, Audino et Tympole feront leurs débuts Pokémon GO pendant l’événement.



Les détenteurs de billets Pokémon GO Fest 2021 pourront profiter de quelques fonctionnalités supplémentaires:

Festival de musique Pokémon GO Fest 2021 Music Festival: Aidez le professeur Willow et les chefs d’équipe à organiser un concert en choisissant entre certains Pokémon pour participer aux festivités. Terminez cette recherche spéciale pour obtenir des récompenses spéciales, notamment une rencontre avec un Pokémon mythique, un objet d’avatar de chemise et une pose d’avatar exclusive. Pikachu Rock Star ou Pikachu Pop Star – votre choix déterminera la musique du jeu qui jouera pour vous pendant l’événement. Le producteur de musique Pokémon Junichi Masuda a produit de tout nouveaux morceaux juste pour Pokémon GO Fest 2021, y compris un morceau rock and roll pour les fans de Pikachu Rock Star, une chanson électro-pop à haute énergie pour Pikachu Pop Star stans, et plus encore.

Le Global Challenge Arena est de retour: Le samedi, les détenteurs de billets travailleront ensemble pour relever un défi collaboratif toutes les heures. S’ils terminent le défi à temps, ils gagneront un bonus pour le reste de l’heure. Les formateurs pourront compléter quatre défis de collection, chacun sur le thème après une heure d’habitat. Pendant chaque heure d’habitat, certains Pokémon seront attirés par l’encens.

Jungle: Unown F, Unown G, Ludicolo, Chatot, Leafeon et Serperior.

Montagne du désert: Flareon, Unown F, Unown G, Tyranitar, Flygon et Throh.

Plage de l’océan: Gyarados, Vaporeon, Azumarill, Unown F, Unown G et Sawk.

la grotte: Umbreon, Unown F, Unown G, Gardevoir, Absol et Galvantula. Pendant les heures de l’événement, les Pokémon apparaissant dans la nature et attirés par l’encens auront une chance accrue d’être Brillant! Il sera plus facile de découvrir les Pokémon Brillants (dans la nature et ceux attirés par l’Encens) le samedi que le dimanche.

Jour deux de Pokémon GO Fest 2021

Le dimanche 18 juillet 2021, de 10 h à 18 h, heure locale, tous les formateurs bénéficieront des fonctionnalités suivantes:

Le gameplay de dimanche sera axé sur les raids, et certains Pokémon non encore annoncés reviendront pour cette célébration. Tous les Pokémon apparaissant plus fréquemment dans la nature samedi réapparaîtront dimanche pendant les heures de l’événement.

Pour Pokémon GO Fest 2021, les détenteurs de billets pourront profiter des fonctionnalités suivantes:

Gagnez 10 000 XP supplémentaires en récompenses de raid en terminant une bataille de raid! Faites tourner des disques photo Gym pour gagner jusqu’à 10 passes de raid. Ceux-ci peuvent être utilisés pour des raids en personne. Terminez la recherche chronométrée pour gagner jusqu’à huit passes de raid à distance. Ceux-ci peuvent être utilisés pour rejoindre un raid de n’importe où. Procurez-vous un pack d’événement gratuit contenant trois passes de raid à distance! Celui-ci sera disponible dans la boutique le dimanche 18 juillet 2021, de 10h00 à 18h00 heure locale. Tous les Pokémon attirés par l’encens à partir de samedi seront attirés par l’encens pendant les heures de l’événement le dimanche.

Comment acheter un billet Pokémon GO Fest 2021

Les billets sont disponibles dans la boutique intégrée.

Dans la boutique, appuyez sur l’image Pokémon GO Fest 2021. Appuyez sur le Acheter bouton. Vous verrez alors une fenêtre contextuelle indiquant que vous avez reçu un ticket pour Pokémon GO Fest 2021. Après avoir appuyé sur d’accord, vous pouvez trouver le billet dans votre sac d’articles. Quelques jours avant l’événement, vous recevrez une médaille. Lorsque vous ouvrez l’application pendant les heures de l’événement le samedi ou le dimanche, vous aurez accès à l’expérience Pokémon GO Fest 2021, y compris l’histoire de la recherche spéciale! Une fois que vous avez obtenu le scénario de la recherche spéciale, vous pouvez le terminer à tout moment.

