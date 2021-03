Niantic combine la 5G et la RA dans un nouveau jeu

Près de cinq ans après que Niantic a aidé à populariser la réalité augmentée (RA) avec Pokémon GO, la société, avec Planet-Scale AR Alliance, lance une nouvelle expérience AR 5G avec Codename: Urban Legends. Le jeu est conçu comme une démo pour présenter la puissance de la 5G et de la RA.

Chez Niantic, nous construisons une plate-forme de RA à l’échelle de la planète pour les générations actuelles et futures de matériel, ainsi que les réseaux qui les alimentent comme la 5G et l’informatique mobile de pointe. L’année dernière, nous avons formé un groupe des principaux transporteurs mondiaux qui partagent cette mission avec nous: la Niantic Planet-Scale AR Alliance. Ensemble, nous travaillons à des expériences de RA partagées persistantes qui créent de nouvelles façons pour les gens d’interagir et de jouer ensemble dans le monde réel.

Les partenaires de l’Alliance Deutsche Telekom, Globe Telecom et Verizon démontrent l’optimisation de leur réseau avec «Codename: Urban Legends». Le jeu de démonstration multijoueur offre un aperçu de ce que l’avenir des réseaux AR et 5G peut apporter.

Selon Niantic, Codename: Urban Legends utilise les capacités de latence ultra-faible et de bande passante élevée de la 5G pour offrir une expérience de RA immersive et hautement sociale. En faisant équipe, les joueurs lancent des sorts magiques pour faire exploser des monstres et sauver des alliés mythiques, dont Doty, l’explorateur original de Niantic.

La société s’attend à ce que l’adoption de la 5G révolutionne le jeu en RA d’une manière que la 4G et le Wi-Fi ne pourraient pas.

Les appareils 5G et les applications AR bénéficieront des changements au niveau du réseau, y compris des canaux de données plus importants et du cloud computing distribué, en utilisant des serveurs situés plus près de plus d’utilisateurs. Ces ordinateurs en réseau – également connus sous le nom de multi-accès Edge computing (MEC) ou serveurs de périphérie – seront capables de gérer le contenu AR à grande échelle.

Niantic affirme que son partenaire opérateur obtient des résultats impressionnants avec la capacité de gérer jusqu’à 10 fois plus de joueurs simultanés avec la 5G. Au fil du temps, ils s’attendent à améliorer l’expérience de jeu avec une durée de vie de la batterie de l’appareil plus longue.

Mardi, Verizon a annoncé qu’il allait désactiver son réseau 3G aux États-Unis d’ici la fin de 2022 et concentrer ses efforts sur les réseaux 5G. La gamme iPhone 12 contribue également à populariser le réseau 5G.

En attendant, Niantic aide d’autres entreprises à améliorer leurs appareils AR, tels que HoloLens de Microsoft, tout en créant ses propres lunettes AR. Regardez la bande-annonce de Codename: Urban Legends ci-dessous:

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: