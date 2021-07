Niantic doit arrêter de corriger les taux de capture de raid de Pokémon GO

Image : Niantic / Kotaku

Il y a certainement beaucoup de problèmes avec Pokémon GO. Le jeu AR mobile extraordinairement populaire vient de fêter son cinquième anniversaire, cinq ans au cours desquels il rapporte régulièrement plus d’un milliard de dollars aux créateurs Niantic. J’aimerais imaginer qu’il y aurait assez d’argent pour qu’ils réparent un tas de trucs. Mais j’aimerais aussi qu’ils, vous savez, arrêtent de réparer un tas de trucs aussi. Surtout quand il s’agit d’attraper des Pokémon battus lors de raids.

Pour mettre tout cela en contexte, en général, POGO a trois approches différentes pour permettre aux joueurs d’attraper des Pokémon.

1) Il y a ceux que l’on trouve dans la nature, où vous devez tenir compte de leur puissance de combat (PC) et de leur fougue lorsque vous choisissez le type de Poké Ball de votre collection et les baies à utiliser pour les capturer. Même dans ce cas, combinés à la qualité de votre lancer (le fait de placer les balles dans le cercle de plus en plus réduit augmente vos chances de rattraper), elles peuvent toujours éclater et s’enfuir.

2) Il y a ceux qui vous sont donnés en récompense pour avoir terminé des tâches et des quêtes. Ceux-ci doivent toujours être capturés à l’aide de vos propres Poké Balls, mais ils ne s’enfuiront jamais et sont probablement beaucoup plus faciles à attraper.

3) Il y a ceux que vous pouvez “sauver” de la Team GO Rocket, les ennemis maléfiques du jeu qui infectent les pauvres blighters avec une méchanceté sombre et violette. Vous battez le membre Rocket dans une bataille Pokémon, puis avez la possibilité de sauver l’un de leurs monstres en utilisant un nombre limité de Premier Balls, généralement entre 8 et 15. Manquez avec tous, et vous ne pouvez pas sauver le Pokémon, même s’il est assez difficile de le faire mal.

G/O Media peut toucher une commission

Les Pokémon battus dans les raids sont basés sur le troisième modèle, sauf avec tout un camion plein d’injustices supplémentaires.

Je me souviens que c’était l’un des aspects les plus mystifiants lorsque j’essayais d’apprendre le jeu sinistrement impénétrable et à peine expliqué. Je gagnerais un raid, ce qui en soi est un effort – vous devez en trouver un, être à proximité ou utiliser une application tierce pour les trouver ailleurs dans le monde, être avec suffisamment d’autres joueurs du monde réel pour pouvoir vaincre le raid, puis réussir à éliminer le Pokémon dans un délai de trois minutes, puis échouer à le capturer après. Qu’est-ce que je faisais mal ? Comment ai-je gâché ce qui semblait être la partie facile à la fin ?

Ce n’est qu’en se faisant dire par d’autres joueurs que « Oh, non, c’est réglé », que j’ai réalisé. Et bien, après un an de jeu, j’en ai à peu près fini avec ça.

Image : Niantic

Cela m’a vraiment atteint un point culminant lors du GO Fest 2021, au cours duquel – grâce au prétexte terriblement décevant d’une apparition de Hoopa – tout un tas de légendaires sont tous apparus dans des raids le même jour. C’était une excellente occasion d’attraper ceux qui ne sont pas réapparus depuis que j’ai commencé à jouer en août dernier, et d’essayer d’attraper quelques brillants du reste. Le simple fait d’entrer dans les raids a demandé du travail, principalement parce que j’étais coincé dans l’isolement de la maison, j’ai donc dû utiliser les files d’attente Poke Genie pour trouver mon chemin dans n’importe quoi. Ensuite, à chaque fois, il a utilisé un Remote Raid Pass, qui a été assez généreusement distribué lors de l’événement, mais qui peut toujours coûter de l’argent dans le monde réel. Lancez-vous dans un raid (ce qui n’est jamais simple, avec des gens qui écoulent à la dernière seconde donc vous n’avez pas assez de joueurs pour battre la bataille), passez le temps à le combattre (lire : appuyez sur un cercle pendant trois minutes), puis allez capturer il. Et non.

Il existe des moyens d’augmenter vos chances d’attraper des Pokémon de raid, qui impliquent d’utiliser les baies les plus puissantes (idéalement des Golden Razz Berries durement gagnées). Ensuite, vous devez réaliser des lancers de rotation «excellents», c’est-à-dire chronométrer votre lancer pour atterrir au point mort sur le Pokémon alors que le cercle est à son plus petit, tout en faisant tourner la balle avant de la lancer de manière à ce qu’elle se courbe. et de retour, comme au bowling. Ce n’est pas une mince affaire ! Et [adjusts tie] Je suis plutôt bon à ça. Et ça fait absolument toute la différence.

Trois excellents lancers de spin d’affilée sur un Dialga l’ont fait sauter du Premier Ball à chaque fois. Avec 15 tentatives à chacun, et un grand nombre d’entre elles étant excellentes ou excellentes, toutes avec Golden Razz Berries, je regardais Legendary après Legendary sauter et s’enfuir. Il n’y avait littéralement rien d’autre que je puisse faire mieux. Je jouais le jeu aussi bien qu’il peut être joué. Et pourtant, j’ai regardé Pokémon après Pokémon s’échapper et se précipiter, perdant mon temps et mon argent.

Dans les jeux Pokémon principaux, les légendaires ont des taux de capture très faibles, et à certains égards, POGO imite cela. Mais je ne pense pas que cela le justifie, notamment parce qu’il n’y a aucun moyen que cela puisse vous coûter de l’argent supplémentaire pour essayer votre version console/ordinateur de poche préférée. Il est également juste de souligner que le jeu mobile ajoute un niveau de compétence qui n’existe pas ailleurs. Mais vous savez, c’est aussi parce que Pokémon GO est très heureux de s’écarter de la série principale quand c’est à leur avantage financier.

Alors oui, bien sûr, l’explication du roulement des yeux est : “Eh bien, Niantic gagne de l’argent avec ça. Comment pensez-vous qu’ils obtenaient ce milliard de dollars ? » Et pourtant, bien que cela soit évidemment vrai – et bien qu’il existe une poignée d’autres façons dont Pokémon GO traite les joueurs injustement au nom de leur faire débourser de l’argent pour du contenu – celui-ci semble particulièrement flagrant et inutile.

Nous échangeons déjà probablement des pièces contre des passes de raid à distance. Nous avons déjà déployé des efforts considérables pour même pouvoir trouver un raid suffisamment complet pour y participer. Nous sommes déjà profondément impliqués à ce stade, et comme faire éclore un œuf ou relever un défi, le Pokémon capturé à ce stade devrait être un jeu bien plus juste.

Zut, je prendrais un échange. Alors que les joueurs ont récemment découvert que les Pokémon de raid sont «plus faciles» à capturer à chaque balle lancée, supprimez ces absurdités, augmentez considérablement le taux de capture, mais laissez les IV de ce monstre de poche être affectés par le nombre d’essais qu’il m’a fallu? Son CP baisse-t-il légèrement à chaque tentative ? Mais quand j’atteins le niveau maximum d’entrée et de compétence que le jeu me permet d’atteindre, quand j’ai utilisé la baie rare et lancé le meilleur lancer possible, récompensez-le ! Parce que ce serait convenable.

Comme je l’ai dit, il y a beaucoup de mal avec Pokémon GO – et par Dieu, je serais capable de faire défiler ma liste d’amis sans que cela ne soit renversé et gelé au-dessus de cela – mais pour moi, la réparation de la capture de raid semble la plus sombre et la plus évidente de tous les aspects désagréables du jeu. Cela ferait beaucoup pour la réputation du jeu, et je suis assez certain que très peu à ses résultats, si cela faisait de la capture de Pokémon de raid un système plus juste.