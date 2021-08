Niantic fait un pas en avant pour arranger les choses avec la communauté Pokémon Go

Après trois semaines de boycott et de pétition des joueurs de Pokémon Go, Niantic a surpris tout le monde en rétablissant le rayon étendu des PokéStops et des gymnases aux États-Unis. Certains joueurs ont rapidement considéré cela comme une victoire pour la communauté, mais il y a un problème beaucoup plus important que Niantic doit résoudre. réparer pour même commencer à réparer les dommages. Une entreprise ne devrait pas être félicitée pour avoir annulé une décision préjudiciable qu’elle n’aurait pas dû prendre en premier lieu, et Niantic a géré la décision de restaurer le rayon PokéStop et Gym de 80 mètres de la même manière que les décisions précédentes : sans transparence ou l’honnêteté.

Pourtant, il y a des raisons d’espérer que Niantic apporte des changements plus importants à la façon dont il communique avec la base de joueurs et à la façon dont il prend les commentaires des joueurs. S’il peut apporter ces changements, je suis convaincu que Pokémon Go restera l’un des meilleurs jeux pour iPhone.

Niantic rétablit la distance prolongée PokéStop et Gym

Merci à tous ceux qui ont fait entendre votre voix. Nous vous avons entendu et comprenons que cela a été un avantage bienvenu pour de nombreux joueurs. Nous en partagerons plus la semaine prochaine. (2/2) – Pokémon GO (@PokemonGoApp) 25 août 2021

Niantic a tweeté à propos du changement et a également envoyé une notification dans le jeu, ajoutant: “merci à tous ceux qui ont fait entendre votre voix. Nous vous avons entendu et comprenons que cela a été un avantage bienvenu pour de nombreux joueurs.” La notification dans l’application était un pas dans la bonne direction car, comme de nombreux joueurs l’ont rapidement souligné, les joueurs sur Twitter ne représentent qu’une fraction de la base de joueurs dans son ensemble. De nombreux joueurs ne sont pas sur Twitter ou ne sont pas engagés avec les comptes de médias sociaux de Niantic, donc en faisant cette annonce dans le jeu, les joueurs qui auraient manqué les boycotts et les troubles de ce mois-ci ont été informés des changements.

Une poignée de créateurs de contenu ne remplace pas l’ensemble de la base de joueurs.

Ce changement est certainement positif qui profitera à d’innombrables joueurs, en particulier aux joueurs handicapés, mais la façon dont cette décision a été prise et annoncée est plus ou moins la même. Niantic a recueilli les commentaires d’une poignée de créateurs de contenu et d’acteurs de premier plan, dont beaucoup ont confirmé qu’ils devaient signer des accords de non-divulgation et ne pouvaient pas discuter de ce qui a été dit lors de ces réunions. Puis, sans même publier sur son blog officiel, la distance a été rétablie sans excuses ni même admettre que c’était la mauvaise décision dès le départ.

Cette mauvaise communication et ce manque de transparence sont le véritable problème que Niantic doit résoudre. Niantic a continué à ignorer la plupart des joueurs. Une poignée de créateurs de contenu ne remplace pas l’ensemble de la base de joueurs. Si Niantic veut vraiment réparer les dégâts qu’il a causés, chaque joueur devrait avoir une voix.

Niantic doit des excuses à la communauté

Opinion impopulaire, mais je ne pense pas que nous devrions remercier Niantic d’avoir décidé de ne pas mettre en danger leur base de joueurs. Ils ne réagissent qu’à cause du contrecoup, pas parce qu’ils s’en soucient. Il n’y a pas d’excuses ou de justification pour leurs décisions, pourtant tout le monde les loue encore. – Chaz (@asteadydecline_) 25 août 2021

Au-delà de son incapacité à communiquer efficacement, la décision de Niantic de supprimer les bonus COVID aux États-Unis était une décision inexcusable et irresponsable. Bien que rétablir la distance était la bonne chose à faire, Niantic ne devrait pas être félicité ni même remercié pour avoir pris cette décision. Au lieu de cela, Niantic doit des excuses à la communauté, en particulier compte tenu de la pression de Niantic pour #MeetYouOutThere et #TogetherWeRaid.

Au cours des huit premiers jours d’août, il y a eu près de cinq millions de nouveaux cas de COVID dans le monde, dont près de 800 000 aux États-Unis. Plus de 19 000 personnes sont mortes de COVID au cours de cette même période, dont 19,2 % aux États-Unis. Bien qu’elles ne représentent que 4,25 % de la population mondiale, les États-Unis comptent plus de cas de COVID et plus de décès de COVID que tout autre pays de la planète.

Bien sûr, Pokémon Go n’est pas responsable de ces chiffres, mais lorsque Niantic a annoncé le retour en arrière, il a prétendu ne le faire que dans les zones où les gens pouvaient reprendre leurs activités normales en toute sécurité. Niantic a répété à plusieurs reprises que la sécurité des joueurs est une priorité absolue. Il n’y a absolument aucun moyen d’examiner les données et de conclure que les États-Unis sont prêts à reprendre leurs activités sociales normales.

Aller de l’avant

Niantic doit à la communauté bien plus que simplement rétablir la distance pour les PokéStops et les gymnases. Je ne retiendrai pas mon souffle pour m’excuser, mais j’espère que le 1er septembre apportera certains des changements nécessaires à la manière dont Niantic s’engage avec la communauté.

Nous nous excusons pour l’erreur et pour notre réponse tardive. Nous espérons que cela aidera à compenser le désagrément. – Support Niantic (@NianticHelp) 27 août 2021

En plus de la notification dans l’application de la distance restaurée, Niantic a reconnu très publiquement une erreur commise au cours de la première semaine d’août. Certains joueurs ont estimé que la boîte d’excuses, qui comprenait trois passes de raid à distance, une pièce d’étoile et un œuf chanceux, ne compensait pas l’occasion manquée, bien que ce soit un pas dans la bonne direction. Niantic admet rarement ce genre de chose sans réaction significative de la communauté et les excuses sont rarement substantielles.

Ce qui me donne vraiment l’espoir que le changement arrive, cependant, n’est pas quelque chose que Niantic a fait. YouTuber et créateur de contenu de premier plan, ZoëTwoDots a été le visage de la communauté pendant cette débâcle. Elle a écrit la lettre que de nombreux joueurs tweetaient sur le premier “Pokémon No Day” et était l’un des membres de la communauté invités à rencontrer Niantic pour discuter des changements.

Dans sa dernière vidéo, Zoë a confirmé qu’une poignée de créateurs avait fourni à Niantic des commentaires au fil des ans et qu’elle avait tout fourni à Niantic dans sa lettre un mois avant le Go Fest. Elle, comme beaucoup d’entre nous, se demande pourquoi il a fallu une réaction massive de la communauté pour que Niantic entende la communauté.

Pourquoi a-t-il fallu une réaction massive de la communauté pour que Niantic entende la communauté ?

Cependant, lors de ses entretiens avec Niantic, elle a laissé l’impression que la restauration de la distance PokéStop et Gym n’est qu’une première étape. Elle encourage les joueurs à continuer à fournir des commentaires, mais reste prudemment optimiste quant au fait que Niantic va dans la bonne direction.

Personnellement, je pense que c’est la meilleure version de tout le gâchis que Niantic a fait. Profitez de la petite victoire, mais continuez à pousser pour le changement fondamental dont nous avons besoin.