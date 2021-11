Niantic ferme le jeu Harry Potter inspiré de Pokémon Go

Image : Niantic

Deux ans seulement après son lancement, Niantic abandonne déjà son expérience de réalité augmentée Harry Potter : Wizards Unite. Ce qui était censé être Pokémon Go pour la populaire série fantastique deviendra plutôt un souvenir lorsque le jeu sera hors ligne pour toujours le 31 janvier 2022.

En attendant, Niantic supprimera le jeu mobile des magasins App et Google Play le 6 décembre. Cela augmentera également les récompenses et réduira les temps de recharge pour rendre le jeu moins grincheux dans ses derniers jours, tandis que les boss et les événements restants continueront. vivre jusqu’à fin janvier. Cependant, tout l’argent que les joueurs ont déjà dépensé dans le jeu y restera.

« Les joueurs ne pourront pas recevoir de remboursement sur les achats passés, sauf si la loi l’exige autrement », ont écrit les développeurs de Harry Potter: Wizards Unite dans l’annonce d’aujourd’hui. « Nous avons une variété de changements de gameplay amusants au cours des quelques mois restants, vous aurez donc la possibilité de profiter pleinement de votre or restant. »

Sorti en juin 2019, Wizards Unite reposait en grande partie sur le Pokémon Go ARG existant et massivement réussi de Niantic. Au lieu de jouer en tant qu’entraîneurs de Pokémon, ils joueraient le rôle de sorciers de l’une des quatre maisons de Poudlard, combattant des monstres et collectant des ressources dans le jeu alors qu’ils se promenaient dans le monde réel.

Le jeu gratuit était également rempli de microtransactions facultatives et de données de joueurs récoltées. Mais pas assez apparemment. VentureBeat rapporte que, sur la base des données de la société d’analyse mobile Sensor Tower, alors que Pokémon Go a rapporté plus d’un milliard de dollars cette année seulement, Wizards Unite n’a rapporté que 40 millions de dollars.

Au lieu de cela, Niantic est prêt à se concentrer sur son prochain grand jeu de surveillance numérique : Pikmin Bloom. La collaboration avec Nintendo voit les joueurs explorer le monde à la recherche de petites créatures fleuries et les aider à s’épanouir dans quelque chose de plus, soit en marchant un tas, soit en dépensant pour des achats intégrés. La société travaille également sur un Transformers ARG et sur un tas d’autres projets.

« Avec neuf jeux et applications dans notre pipeline de développement, dont certains seront lancés en douceur en 2022, il existe de nombreux autres mondes incroyables que nous voulons donner vie de manières nouvelles et uniques », a écrit Niantic dans un article de blog aujourd’hui.

Tout le monde peut deviner quand ces mondes vont réellement exister ou s’ils peuvent récupérer la foudre de Pokémon Go dans une bouteille avant d’être à nouveau étouffés.