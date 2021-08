Niantic forme un « groupe de travail » pour les changements de règles de Covid dans Pokémon Go

Image : Pokémon Go

Niantic, le studio derrière Pokémon Go, a répondu aux critiques des joueurs et aux menaces de boycott après que les modifications proposées à certaines des règles du jeu aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande ne se soient pas très bien passées.

Voici le contexte si vous l’avez manqué :

Niantic a récemment supprimé la fonction de distanciation sociale du jeu, ce qui signifie que les joueurs doivent se rapprocher pour faire tourner les Pokéstops ou se battre dans les gymnases. Le rayon plus petit signifie que les gens doivent se rassembler plus près, certains joueurs disant qu’ils doivent se rapprocher encore plus qu’avant la pandémie. Alors que les cas augmentent aux États-Unis et que les personnes vaccinées sont invitées à se masquer, la suppression de cette fonctionnalité semble inconsciente de la réalité. Peut-être que les choses vont mieux à Galar ? J’espère! De nombreux fans ont l’impression que Niantic ne les écoute pas, forçant ainsi ce boycott. Lorsque Niantic a annoncé les nouveaux monstres fantaisistes sur Twitter hier, les joueurs ont utilisé le hashtag #BoycottNiantic pour montrer leur mécontentement.

En réponse, Niantic a expliqué que les changements de règles n’ont été introduits qu’en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis, compte tenu des conseils de santé actuels dans ces pays. En Nouvelle-Zélande, où il n’y a pratiquement pas de Covid, ça va, mais aux États-Unis, comme nous l’avons expliqué, les choses ne vont pas aussi bien qu’elles pourraient l’être.

Le volume de critiques des joueurs a donc forcé à repenser ces plans de distanciation sociale, et Niantic dit maintenant qu’ils forment un «groupe de travail» pour examiner les changements de règles à venir qui tiennent compte des sentiments de la base de joueurs du jeu, et pas seulement standard conseils santé :

Nous avons entendu vos commentaires sur un changement en particulier – celui de la distance d’interaction PokéStop et Gym. Nous avons ramené la distance d’interaction de 80 mètres aux 40 mètres d’origine à partir des États-Unis et de la Nouvelle-Zélande, car nous voulons que les gens se connectent à des endroits réels dans le monde réel et visitent des endroits qui valent la peine d’être explorés. Cependant, nous avons entendu votre contribution haut et fort et donc pour répondre aux préoccupations que vous avez soulevées, nous prenons les mesures suivantes : Nous rassemblons une équipe interfonctionnelle interne pour développer des propositions conçues pour préserver notre mission d’inspirer les gens à explorer le monde ensemble, tout en répondant aux préoccupations spécifiques qui ont été soulevées concernant la distance d’interaction. Nous partagerons les conclusions de ce groupe de travail lors du prochain changement de saison de jeu (1er septembre). Dans le cadre de ce processus, nous contacterons également les dirigeants communautaires dans les prochains jours pour qu’ils se joignent à nous dans ce dialogue.

G/O Media peut toucher une commission

Vous pouvez lire la déclaration complète de Niantic ici.