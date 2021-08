Niantic inverse le cap et augmente la distance d’interaction pour les PokéStops et les gymnases dans Pokémon GO

Après des semaines de lettres, de hashtags et même de boycotts, Niantic a écouté sa communauté et a décidé d’augmenter la distance d’interaction arrière pour les PokéStops et les gymnases sur Pokémon GO. Ce changement intervient dans un contexte d’aggravation de la pandémie de COVID-19 dans de nombreux domaines.

Tout a commencé lorsque le fabricant de Pokémon GO pensait que la pandémie allait se terminer, il n’était donc pas nécessaire de récompenser les joueurs avec des bonus et le besoin de marcher pour interagir avec les PokéStops et les gymnases.

En juin, Niantic a écrit dans un article de blog qu’à partir de juillet, il supprimerait trois fonctionnalités clés des joueurs américains et néo-zélandais : diminuer l’efficacité de l’encens, réduire la fréquence des cadeaux offerts par Buddy Pokémon et revenir à la distance standard lors de l’interaction avec un PokéStop et une salle de sport.

Le problème était le suivant : avec l’augmentation des cas de variante Delta, la plupart des joueurs ne se sentaient pas assez en sécurité pour sortir et jouer à Pokémon GO. Les YouTubers, les influenceurs et la communauté dans son ensemble ont lancé un mouvement demandant au développeur de les entendre avec le hashtag #HearUsNiantic.

Enfin, hier soir, le créateur de Pokémon GO a écrit une déclaration disant qu’il allait revenir sur sa décision :

Formateurs – nous sommes impatients de partager nos plans à la suite du groupe de travail du 1er septembre, mais une chose n’a pas à attendre ! Désormais, 80 mètres seront le rayon d’interaction de base pour les PokéStops et les gymnases dans le monde. Merci à tous ceux qui ont fait entendre votre voix. Nous vous avons entendu et comprenons que cela a été un avantage bienvenu pour de nombreux joueurs. Nous en partagerons plus la semaine prochaine.

Avec cela, les joueurs peuvent revenir au jeu et profiter de l’application à une distance plus sûre. Comme l’a écrit le créateur de Pokémon GO, la semaine prochaine, il y aura plus d’annonces pour le jeu.

Pour l’instant, il se passe un événement Sword and Shield Ultrabonus où les utilisateurs peuvent trouver des Pokémon originaires de la région de Galar, la huitième région introduite dans la série principale Pokémon, et même capturer les monstres légendaires Zacian et Zamazenta.

Lire la suite:

Formateurs – nous sommes impatients de partager nos plans à la suite du groupe de travail du 1er septembre, mais une chose n’a pas à attendre ! Désormais, 80 mètres seront le rayon d’interaction de base pour les PokéStops et les gymnases dans le monde. (1/2) – Pokémon GO (@PokemonGoApp) 25 août 2021

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :