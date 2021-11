Niantic lance le kit de développement de réalité augmentée Lightship

Le kit de développement de réalité augmentée Niantic Lightship, ou ARDK, est désormais disponible pour tous les développeurs AR du monde entier

La société de technologie AR Niantic a annoncé qu’elle ouvrait son kit de développement de réalité augmentée Lightship (ARDK) aux développeurs qui rendront la création d’expériences de réalité augmentée plus accessible. Le Lightship ARDK présentera plusieurs des outils utilisés dans les jeux de Niantic, tels que Pokémon GO et Pikmin Bloom, a indiqué la société dans un communiqué. Ces outils permettront aux développeurs de créer des jeux en utilisant trois fonctionnalités rendues populaires par les jeux Niantic : la cartographie en temps réel, la compréhension (qui aide les objets AR à interagir avec des lieux du monde réel) et les fonctionnalités de partage multijoueur. Le kit de développement de réalité augmentée Niantic Lightship, ou ARDK, est désormais disponible pour tous les développeurs AR du monde entier.

« Chez Niantic, nous pensons que les humains sont les plus heureux lorsque leur monde virtuel les conduit à un monde physique. Transformer la relation de l’humanité avec la technologie en fusionnant les mondes physique et virtuel nécessitera les idées et les perspectives du plus grand nombre de personnes possible. C’est pourquoi nous sommes ravis d’ouvrir le coffre-fort de la technologie qui alimente nos propres jeux, afin que les développeurs, les créateurs et les marques du monde entier puissent créer des expériences inclusives qui repoussent les limites de ce qui est possible en réalité augmentée », a déclaré John Hanke, PDG de Niantic.

Niantic est une entreprise de RA qui incite les gens à explorer le monde ensemble. Sa gamme de produits – Ingress, Pokémon GO et Harry Potter: Wizards Unite – atteint une communauté mondiale de centaines de millions d’explorateurs Niantic, affirme la société. La plate-forme de RA à l’échelle de la planète Lightship de Niantic alimente tous les jeux Niantic et permet aux développeurs et aux créateurs de créer des expériences de RA captivantes qui inspirent le mouvement, l’exploration et la connexion à l’échelle mondiale.

