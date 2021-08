Niantic modifie la distance d’interaction PokéStop et Gym de Pokémon GO (encore)

in

Image : Niantic / Pokémon GO

Plus tôt ce mois-ci, Pokémon GO Le développeur Niantic a annoncé qu’il constituerait une “task force” spéciale pour répondre aux préoccupations des joueurs concernant la distance d’interaction.

Dans son dernier message via les réseaux sociaux, Niantic a partagé une brève mise à jour sur la situation. Alors que les plans du groupe de travail sont toujours prévus pour le 1er septembre, l’équipe a décidé d’agir et de changer la distance d’interaction PokéStop et Gym à 80 mètres.

Dans un tweet de suivi, la société a reconnu comment les joueurs et la communauté du jeu avaient été entendus – avec plus d’informations à partager la semaine prochaine.

Merci à tous ceux qui ont fait entendre votre voix. Nous vous avons entendu et comprenons que cela a été un avantage bienvenu pour de nombreux joueurs. Nous en partagerons plus la semaine prochaine. (2/2) – Pokémon GO (@PokemonGoApp) 25 août 2021

Le but du groupe de travail, comme expliqué précédemment, est de développer des propositions conçues pour préserver la mission du jeu d’inspirer les gens à explorer le monde ensemble, tout en répondant aux préoccupations concernant la distance d’interaction.

Voilà, la distance d’interaction de 80 mètres est de retour. Que pensez-vous de ces changements ? Dites-nous ci-dessous.