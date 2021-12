Niantic partage des statistiques stupéfiantes pendant un an dans Pokémon GO et Pikmin Bloom

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

Tandis que Pokémon GO n’est peut-être pas partout dans l’actualité comme c’était dans un passé lointain (enfin, cela semble lointain), il a continué d’évoluer et de garder un public important engagé. Son développeur Niantic a ensuite sorti son deuxième lien avec Nintendo cette année avec Pikmin Bloom, qui est un ajout plutôt charmant et à faible pression au genre AR « marcher et des choses se passent sur votre téléphone ».

Niantic a maintenant rejoint les festivités des Fêtes avec quelques statistiques pour ses jeux, et ils montrent des chiffres vertigineux. C’est un rappel que de nombreux joueurs apprécient toujours ces applications.

Image : Niantic Image : Niantic

Alors que les statistiques de Pokemon GO par milliards sont impressionnantes, il y a clairement une quantité d’activité décente dans Pikmin Bloom aussi, même s’il est très peu probable qu’il atteigne le même niveau de popularité.

Jouez-vous toujours à l’un de ces jeux lorsque vous partez vous promener ? Faites-le nous savoir, comme toujours, dans les commentaires.