Niantic pourrait développer son propre concurrent Apple AR Glasses

Le développeur de Pokémon Go, Niantic, pourrait créer un concurrent Apple Glasses, selon un tweet du PDG de Niantic, John Hanke. Cela survient alors que les rumeurs s’intensifient sur les propres projets d’Apple de lancer des produits de casque et de lunettes AR et VR.

Pour comprendre ce que le développeur de Pokémon Go pourrait faire, il est important de se souvenir de ce qui s’est passé au début du mois. Lors d’un événement, Microsoft a annoncé sa plate-forme Mesh, utilisant un logiciel de réalité mixte avec le matériel de l’entreprise, comme le HoloLens 2.

Au cours de cette annonce, Microsoft a partagé des informations sur un partenariat avec Niantic pour montrer ce que Microsoft Mesh pourrait signifier pour des jeux comme Pokémon Go.

«Bien que cette démo ne soit pas destinée à un usage grand public, elle offre un premier aperçu des évolutions futures du logiciel et du matériel», déclare John Hanke, PDG et fondateur de Niantic. «Nous n’avons fait qu’effleurer la surface. Nous savons que les années à venir seront remplies de réalisations importantes qui serviront de points de repère dans le voyage de la RA pour devenir une plate-forme informatique qui changera la vie. »

Selon ce tweet ci-dessous partagé par Hanke, Niantic pourrait développer ses propres lunettes AR tout en restant en partenariat avec d’autres entreprises:

Bien sûr, cela pourrait signifier deux choses: Niantic aide simplement d’autres entreprises avec leurs produits AR ou crée son propre produit Glasses. Ce serait similaire à ce que Snapchat a fait il y a quelques années avec Spectacles.

Lorsque le PDG d’Apple, Tim Cook, a déclaré qu’il croyait que la RA était «la prochaine grande chose», il avait peut-être raison. Comme nous l’avons vu récemment, la plupart des acteurs de la Big Tech se concentrent sur des projets AR, VR et MR.

Ce que nous savons jusqu’à présent, c’est qu’Apple pourrait sortir un casque de type casque à réalité mixte en 2022. Les lunettes Apple pourraient comporter 15 modules de caméra, dont huit sont dédiés aux expériences vidéo de réalité augmentée. On pense que les verres grand public d’Apple se situent plus loin dans la feuille de route.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les projets d’Apple pour un casque AR, consultez notre tour d’horizon ici. En attendant, attendons de voir ce que Niantic pourrait surprendre les fans de Pokémon dans cette catégorie. La société a récemment aidé la franchise à atteindre 100 milliards de dollars de ventes de tous les temps, devenant ainsi les marques de médias les plus précieuses au monde.

