Niantic supprimera certains bonus Pokemon Go et en étendra d’autres

Dans la dernière mise à jour de la conversation en cours autour des bonus liés à la pandémie de Pokemon Go, Niantic a publié une mise à jour indiquant qu’il normalisera les bonus dans tous les pays. Cela signifie que certains bonus ont été supprimés pour les États-Unis et la Nouvelle-Zélande, et certains ont été ajoutés pour toutes les autres régions.

Début août, Niantic a provoqué une réaction des fans lorsqu’il a supprimé les bonus liés à la pandémie pour la Nouvelle-Zélande et les États-Unis, alors même que la variante Delta Covid a provoqué de nouveaux blocages et des restrictions accrues à travers le monde. Cette décision a été annulée en réponse au tollé des fans, et Niantic a promis qu’un groupe de travail interne examinerait d’autres changements.

Maintenant, le groupe de travail a terminé son travail, le résultat étant que les bonus seront désormais standardisés dans toutes les régions du monde. Par exemple, un coup de pouce supplémentaire à l’efficacité de l’encens pendant qu’un joueur marche, qui a déjà été mis en œuvre en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis, sera désormais disponible pour les joueurs du monde entier.

Formateurs,

À la suite de nos récentes discussions avec le groupe de travail, nous remplacerons les deux ensembles actuels de bonus régionaux par un ensemble de bonus globaux au début de la saison des méfaits. – Pokémon GO (@PokemonGoApp) 31 août 2021

Cependant, le changement supprimera également certains bonus, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis perdant un bonus d’expérience pour avoir fait tourner un PokeStop pour la première fois, et un qui accordait un deuxième pass de raid gratuit chaque jour.

Les bonus ne sont plus en vigueur :

10× XP pour faire tourner des PokéStops pour la première fois

Jusqu’à deux pass Raid gratuits par jour en faisant tourner des disques photo Gym – Pokémon GO (@PokemonGoApp) 31 août 2021

Toutes les régions recevront une poignée de nouveaux bonus, qui seront déployés avec la saison des méfaits. Ceux-ci incluent 3 fois l’expérience bonus pour faire tourner un PokeStop pour la première fois et une durée de leurre doublée.

Pendant la Saison des Malices, les Dresseurs en dehors des États-Unis et de la Nouvelle-Zélande verront les mises à jour bonus suivantes :

Nouveau:

Efficacité accrue de l’encens en marchant

3 × XP bonus pour faire tourner des PokéStops pour la première fois

2× Durée du leurre – Pokémon GO (@PokemonGoApp) 31 août 2021

Les nouveaux bonus semblent être conçus pour inciter les joueurs à quitter leur domicile pour jouer à Pokemon Go, même si de nombreux pays sont désormais aux prises avec la variante Delta, certains mettant en œuvre de nouveaux verrouillages sévères.

Bonus continus :

Efficacité accrue de l’encens

Efficacité supplémentaire de l’encens en marchant

Dégâts accrus pour les dresseurs combattant à distance dans les raids

Cadeaux garantis des tours PokéStop

Buddy Pokémon vous apportera des cadeaux plus souvent – Pokémon GO (@PokemonGoApp) 31 août 2021

Cependant, de nombreux bonus conçus pour rendre le jeu plus jouable à domicile restent en vigueur dans toutes les régions, notamment l’augmentation du rayon PokeStop, l’augmentation de l’efficacité de l’encens, l’augmentation des dégâts pour les raids à distance et l’augmentation du nombre de cadeaux que vous pouvez collecter. Buddy Pokemon et de PokeStops.

