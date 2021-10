Nibali, prophète en son pays, remporte le Giro de Sicilia contre Valverde

10/01/2021 à 15h50 CEST

L’Italien Vincenzo Nibali (Trek Segafredo) était un prophète dans son pays quand, à 36 ans, il remporta le Giro de Sicilia après une exhibition comme celles offertes par le “Requin de Messine”, reprenant le chemin du succès et privant l’Espagnol Alejandro Valverde d’une victoire qui était à sa portée.

Si Valverde, 41 ans, est revenu à Caronia, cette fois un autre illustre vétéran comme Nibali, l’un des 7 coureurs aux trois grandes manches cyclistes à son palmarès (Tour, Giro et Vuelta), a signé la première victoire depuis 2019, année au cours de laquelle il a terminé deuxième du Giro et remporté une étape du Tour.

Nibali, grâce à une attaque en solitaire à 23 km de la ligne d’arrivée en remontant la Sciara di Scorciavacca, a remporté seul et avec une démonstration de force et d’expérience la quatrième et dernière étape disputée entre Sant’Agata di Militello et Mascali, de 180 kilomètres, et aussi Il a enfilé un maillot rouge avec lequel Valverde a commencé la journée.

El Tiburon, qui en 2022 portera le maillot d’Astana, a franchi la ligne d’arrivée avec un temps de 4h.24.29, acclamé par ses compatriotes siciliens, “Vai Vincenzo”, ils ont crié excités de voir leur idole dans sa meilleure version, réalisant son premier victoire sur le sol sicilien.

Les larmes de joie de Nibali. Victoire émouvante, qu’il a pu savourer, puisque le groupe de poursuivants a atteint les 50 secondes avec Alejandro Valverde dans le lot, sixième classé, impuissant devant la force de l’italien. Deux personnages illustres occupaient les deux premières places du classement général, au prestige de l’épreuve. Troisième place pour Alessandro Covi, 23 ans.

“La victoire n’est pas venue et finalement elle l’a fait. Une victoire spéciale, nous avons été sur les routes que j’ai parcourues depuis que je suis enfant, la clé était l’attaque dans le port, mais il était aussi important de connaître la descente et aller au sommet”, a expliqué Nibali dans le but.

L’étape a commencé avec des différences étroites et la devise de “tous contre Valverde”, En principe, un grand favori pour le classement général, mais l’étape était difficile. Elle a d’abord été encouragée par une évasion à 7 hommes, avec les Espagnols Julen Amezqueta (Caja Rural) et Joan Bou (Euskaltel Euskadi) et l’illustre Britannique Chris Froome.

L’évasion ne s’est pas terminée avec succès car le groupe favori avait de nombreux comptes en souffrance. Il a terminé à 25 km de l’arrivée, commençant à gravir le dernier col de la journée, la Sciara di Scorciavacca, avec le sommet à 17 de l’arrivée.

Un groupe avec les meilleurs, Valverde, Nibali, Fortunato, Bardet, Covi et De la Cruz allait jouer la scène et la course. Le premier à attaquer sérieusement, et définitivement, fut Nibali, de loin, 23 de Mascali.

Un danger imminent a été immédiatement vu. Bardet a tenté de rejoindre l’Italien, tout comme Fortunato, mais tout le monde s’est tourné vers Valverde pour le chasser, assumant son leadership, mais le Murcien n’était pas en excès de force. Nibali a creusé une brèche, il n’a pas regardé en arrière et la connaissance du parcours lui a permis de se lancer vers la gloire devant ses amis et sa famille.

Nibali couronné avec 34 secondes d’avance. Compte tenu du fait qu’il était au classement général à 13 ans derrière Valverde, rattraper Tiburon allait déjà être difficile. Impossible. Le Sicilien est déjà prophète dans son pays.

“Je ne m’attendais pas à l’attaque si loin de Nibali. Je ne suis pas sorti pour lui, je pensais que tout était sous contrôle, mais il a grimpé très fort et est parti. Je me suis déjà consacré à garder la deuxième place”, a expliqué Valverde, encore meurtri par la chute de la veille.