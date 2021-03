Nic Carter vise les affirmations que Bitcoin est une catastrophe environnementale

Le co-fondateur de Coin Metrics, Nic Carter, a produit une réfutation bien documentée à certaines des principales allégations suggérant que l’exploitation minière de Bitcoin gourmande en énergie est à l’origine d’un désastre environnemental.

Dans un article approfondi intitulé Noahbjectivity on Bitcoin mining écrit le 30 mars, le Castle Island Ventures Partner répond aux affirmations du chroniqueur de Bloomberg Noah Smith dans un article du 24 mars intitulé Les mineurs de Bitcoin sont sur la voie de l’autodestruction.

La première affirmation que Carter visait était que Bitcoin est unique parmi les actifs en ce qu’une hausse du prix entraîne une plus grande consommation d’énergie. Carter a déclaré que l’or a exactement le même caractère en ce sens que des prix plus élevés entraînent une augmentation de la consommation minière et énergétique.

Deuxièmement, Smith a affirmé que l’exploitation minière de Bitcoin monopolise les ressources énergétiques locales, privant les clients réguliers d’électricité. Cependant, selon les chiffres produits par Carter, l’exploitation minière est concentrée dans les zones où il y a en fait un excès d’énergie inutilisée.

En Chine, la grande majorité de l’exploitation minière se produit dans quatre provinces: le Xinjiang, le Sichuan, la Mongolie intérieure et le Yunnan. Entre eux, ils représentaient 63% du hashrate mondial de Bitcoin du quatrième trimestre 2019 au deuxième trimestre 2020. Ces zones utilisent une combinaison de charbon, solaire, éolienne et hydroélectrique et elles ont toutes une densité de population relativement faible et une surabondance d’énergie.

Carter qualifie ce surplus d’énergie qui ne parviendra jamais au réseau de « non viral » et a approfondi les chiffres pour révéler que les années précédentes, la Chine a réduit ou séquestré 100 TWh en moyenne d’énergie hydraulique, solaire et éolienne, collectivement. La réduction est un processus qui fait référence à l’élimination de l’excès d’énergie du réseau ou de la consommation publique, souvent pour maintenir les niveaux de prix.

On estime que l’extraction de Bitcoin consomme entre 89 TWh / an et 138 TWh, selon les données du Digiconomist et de l’Université de Cambridge.

« Il suffit de dire qu’il y a suffisamment d’énergie non virale pour faire fonctionner Bitcoin plusieurs fois. Il s’agit simplement de déployer le hashrate aux bons endroits, ce que les mineurs font – de manière agressive. »

Si l’extraction de Bitcoin, qui est relativement portable, est concentrée dans des zones où l’électricité est inutilisée (et donc bon marché), cela complique les arguments qui totalisent simplement la consommation d’énergie.

Par exemple, Alex de Vries, fondateur de Digiconomist, a écrit dans un article récent:

«La flambée record du prix du Bitcoin au début de 2021 pourrait conduire le réseau à consommer autant d’énergie que tous les centres de données du monde entier, avec une empreinte carbone associée correspondant à la taille de l’empreinte de Londres.»

L’indice de consommation d’électricité de Cambridge Bitcoin (CBECI) estime que la consommation annuelle d’électricité de Bitcoin se situe actuellement quelque part entre celle de la Suède et de la Malaisie.

Dans l’article original de Smith, il a fait valoir que les développeurs Bitcoin devaient adopter une alternative à la preuve de travail, citant la preuve d’enjeu comme un candidat viable. Ethereum passe à Proof of Stake avec Eth2, qui utiliserait 99,98% moins d’électricité.

Carter ne pense cependant pas que Proof of Stake puisse rivaliser en termes de sécurité et de décentralisation: