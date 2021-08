Nice accuse l’Espagnol Álvaro González d’avoir provoqué le public

in

23/08/2021

Le à 21:07 CEST

.

La direction niçoise a accusé le défenseur espagnol de Marseille Alvaro González d’avoir provoqué les supporters avec un “peigne” lors de la rencontre controversée entre les deux équipes qui a dû être suspendu pour une invasion du terrain.

“Il y a un problème qui ne peut pas être oublié, les “peignes” qu’Alvaro a fait au premier semestre. Je n’ai pas l’intention de fuir nos responsabilités, mais, quand on sait quel public on a devant soi, il est irresponsable de se tenir devant eux et de leur dédier des ‘peignes’ durant la première mi-temps”, directeur du football a accusé dans une interview à L’Equipe, Julien Fournier.

Le directeur, cependant, il a dit “ne pas justifier de jeter des bouteilles” contre les joueurs marseillais. L’un d’eux a impacté Dimitri Payet, qui l’a rendu au public de l’Allianz Riviera à Nice et c’est alors que l’invasion des supporters locaux a eu lieu à la 75e minute avec un 1-0 favorable à Nice.

Marseille a refusé de reprendre le match, comme décrété par la Ligue française et les autorités gouvernementales, estimant que la sécurité de leurs joueurs n’était pas garantie.

Dans la même interview, le président de Nice a pris la parole, Jean-Pierre Rivere, qui a également critiqué l’attitude du central espagnol, ancien joueur de Villarreal et de l’Espanyol, ainsi que du milieu de terrain français Matteo Guendouzi et de l’entraîneur argentin Jorge Sampaoli.

Rivere a également dénoncé des agressions physiques du staff marseillais contre un supporter niçois et contre des joueurs de ce club.

Le dirigeant a toutefois précisé qu’ils assumaient leur responsabilité dans le lancement d’objets et a annoncé qu’ils installeraient un filet dans les tribunes pour éviter des incidents similaires.

La Ligue française a convoqué les deux clubs à la réunion de la commission disciplinaire mercredi prochain, 25 août, au cours de laquelle ils étudieront les “incidents graves” survenus.

Dans le même temps, le parquet français a ordonné une enquête sur l’invasion. Les fans impliqués risquent une peine de prison pouvant aller jusqu’à trois ans et une amende de 45 000 euros.

L’épisode a choqué la France, dont la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a prévenu qu'”une ligne rouge a été franchie” pour laquelle il faudra des sanctions.