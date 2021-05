Nice désireux de faire déménager Todibo de Barcelone de manière permanente

Le président de Nice, Jean-Pierre Rivère, a confirmé que le club souhaitait conserver le prêteur barcelonais Jean-Clair Todibo de manière permanente.

Le défenseur a rejoint l’équipe cet hiver après une période difficile à Benfica et a fait 17 apparitions dans toutes les compétitions pour l’équipe de Ligue 1.

Nice a la possibilité de rendre le transfert permanent pour 8,5 M€, plus 7 M€ de variables.

Rivère a fait le point sur l’affaire à Nice-Matin. Il a expliqué : « Le dossier Todibo est bien avancé, il fait partie du projet du prochain coach. »

Todibo a clairement indiqué plus tôt cette saison qu’il ne voulait vraiment pas retourner au Barça. Il a dit : « Je veux rester, c’est ce que je veux. Mais nous devons demander aux administrateurs. Personnellement, je suis très concentré sur la fin de saison.

Le Français a déjà révélé sa frustration de déménager à Barcelone puis de ne pas jouer et a ajouté: “Je préférerais porter le maillot du CS Sedan Ardennes et jouer plutôt que d’aller à Barcelone et de ne pas jouer.”

Todibo avait l’air d’une perspective passionnante lorsqu’il est arrivé pour la première fois au Barça en 2019, mais n’a jamais vraiment eu l’occasion d’impressionner au Camp Nou et a dit lui-même qu’il n’avait pas la bonne attitude à l’époque.