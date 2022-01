Nichoirs pour chauves-souris dans la lutte contre la processionnaire aux Baléares

01/07/2022

Le à 14:29 CET

Redaction

Le Service de santé des forêts a distribué 100 autres boîtes refuges pour chauves-souris dans les forêts des îles Baléares tout au long de 2021, avec lesquelles il y en a déjà environ 550 réparties dans toutes les îles, dans le but de renforcer le contrôle biologique de la processionnaire du pin qui se nourrit.

Les boîtes ont été placées en collaboration avec ‘Illes Biodiversity Research Initiative’ (IRBI) et ont été répartis entre Majorque, Ibiza et Formentera, a informé le ministère de l’Environnement et du Territoire dans un communiqué.

Aux Baléares, 17 espèces de Chiroptères sont présentes. Les chauves-souris, comme on les appelle communément, Ils sont insectivores et constituent un élément clé pour garantir le contrôle naturel des ravageurs forestiers. comme par exemple la processionnaire du pin (Thaumetopoea pityocampa).

Boîtes pièges installées aux Baléares | CAIB

De plus, la chauve-souris est un prédateur naturel d’autres insectes volants comme les moustiques.

L’installation de nichoirs permet l’augmentation et la stabilisation de sa population et de cette façon, ils agissent comme un contrôle naturel des ravageurs forestiers.

Les caisses refuges ont été installées dans les zones de la forêt où il y a une plus grande présence d’activité des chauves-souris, comme les lieux de passage ou les zones d’alimentation, bien que certaines caisses aient également été placées dans des zones de végétation dense, afin d’évaluer dans un futur l’option est la plus utilisée.

Pour la première fois, des refuges ont également été installés dans le parc naturel Es Trenc-Salobrar de Campos.

Cette année, en plus, 130 des boîtes abris qui étaient précédemment installées ont été revues et la présence de chauves-souris a été trouvée dans 32 d’entre eux.

Chauve-souris baguée | SECEMU

Ils appartiennent à trois espèces de chiroptères : chauve-souris commune (Pipistrellus pipistrellus), chauve-souris Cabrera (Pipistrellus pygmaeus) et chauve-souris bord léger (Pipistrellus kuhlii), bien que les spécimens des deux dernières espèces n’aient été trouvés que dans le domaine public de Son Real. Le nombre de spécimens trouvés varie entre 1 et 3, la majorité étant des femelles.

Forestry Health, qui a commencé à placer ce type de box aux Baléares en 2008, prévoit d’intensifier en 2022, à Majorque et Minorque, l’installation de plus de box d’abri pour chiroptères, principalement dans les fermes publiques et les zones naturelles protégées.