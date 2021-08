Nicholas Brendon arrêté dans l’Indiana

Nicolas Brendon il a été arrêté dans l’Indiana pour des médicaments sur ordonnance. Dans sa photo d’identité, l’acteur de Buffy contre les vampires semble méconnaissable.

TMZ rapporte que l’acteur de Buffy a été arrêté pour avoir tenté d’obtenir des médicaments sur ordonnance avec fraude. Selon la déclaration, obtenue par le point de vente, Nicholas conduisait de manière erratique lorsque la police a vu sa voiture la semaine dernière dans le comté de Vigo, dans l’Indiana. La police a déclaré qu’il n’avait pas utilisé ses feux de croisement et qu’il changeait de direction partout.

Lorsqu’ils l’ont arrêté au bord de la route, la police a déclaré avoir remarqué que Brendon transpirait beaucoup et “il semblait nerveux, son pouls était visible dans son cou et ses mains tremblaient”. Les agents ont demandé son identification et Nicholas leur a donné une carte d’identité californienne sous le nom de Kelton Schultz. La police dit que Brendon leur a dit que Kelton était son frère jumeau.

La police a trouvé un “sachet contenant des résidus de poudre/cristal” et une bouteille dans un sac contenant un médicament prescrit pour “Nicholas Bender”.

Dans la voiture, ils ont trouvé des signes qu’il faisait du trafic de stupéfiants, après une recherche exhaustive, ils ont trouvé plus de sacs en plastique avec des déchets, mais pas d’autre contrebande. Les flics disent que les ordonnances étaient pour Kelton Schultz. Lorsqu’on a demandé à Brendon pourquoi il avait menti sur son identité, il a dit qu’ils “ont les mêmes prescriptions et qu’ils se remplissent les uns les autres”. Les agents disent que Nicholas a admis avoir pris les pilules sur ordonnance de Kelton.

Le site Web entre et dit qu’ils pensent que la police croyait que Nicholas abusait des pilules ou les vendait et ils pensent qu’il “utilisait la pièce d’identité de son frère pour en obtenir plus ou que la pièce d’identité est fausse”. La police l’a arrêté pour défaut d’identification et obtention frauduleuse d’une ordonnance.

OMG! Je ne pouvais pas le reconnaître. Mon Dieu, que font les drogues… wtf ? Nicholas Brendon arrêté dans l’Indiana.

