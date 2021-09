Nicholas Brendon, star de ‘Buffy’, souffre d’une paralysie

Nicholas Brendon, ancien de Buffy contre les vampires, souffrirait d’une paralysie des organes génitaux et des jambes, ce qui l’a contraint à annuler ses apparitions promotionnelles pour son prochain film Amazon Prime Wanton Want. Selon Daily Mail, Brendon a du mal à marcher au milieu de “problèmes médicaux profonds et d’une douleur immense”. circulation et sensation dans les organes génitaux, la vessie et les intestins.

“Pour le moment, il se concentre sur sa santé. Il ne fait pas de promotion pour le film”, a déclaré la gérante de Brendon, Theresa Fortier. “Ces dernières semaines et demie, les choses ont considérablement empiré. Il souffre de paralysie des parties génitales et intimes. Il a eu des difficultés à voler. Malheureusement, son état signifie qu’il a besoin d’une intervention chirurgicale pour ses problèmes croissants. J’aimerais qu’il le soit. en voie de guérison et capable de promouvoir ce film.” L’acteur attend actuellement des analyses de son dos et de son aine, mais il devra probablement subir bientôt une importante opération du dos.

Brendon affirme que ses problèmes de dos ont commencé lors de sa récente arrestation le mois dernier, accusant la cellule de prison au sol en béton où il dormait d’irriter sa colonne vertébrale. L’acteur a été arrêté dans l’Indiana et accusé de fraude sur ordonnance d’une substance contrôlée ainsi que de refus de s’identifier lorsqu’il a été arrêté par un policier. Son manager a déclaré que les agents ne faisaient pas attention à son état pendant qu’il était derrière les barreaux.

“Lors de l’arrestation, ils n’ont pas fait très attention à son état”, a affirmé Fortier. “Cela a aggravé les symptômes de sa blessure précédente et la paralysie commence à réapparaître. Il a peut-être crevé un autre disque ou tout est tombé hors de l’alignement. Donc dormir sur un sol en ciment avec d’autres détenus n’était pas exactement propice à la guérison et cela a aggravé son blessure et depuis lors, il souffre énormément d’engourdissement et de paralysie. L’hôpital doit l’amener pour une autre opération de la colonne vertébrale afin de corriger ce qui s’est passé. ” Elle dit également que Brendon doit subir une intervention chirurgicale pour une déchirure du LCA et du MCL.

Elle a également partagé que l’acteur, qui est surtout connu pour son rôle d’Alex dans Buffy, a déjà connu ces problèmes de dos. “Il me rendait visite chez moi. Il se rendait dans un AirBnB après que nous ayons fait un live sur Facebook. Il a fait une chute sur la glace et nous l’avons emmené aux urgences. Une IRM a révélé des problèmes avec ses lombaires, ses disques , et la colonne vertébrale. Ils ont fait une chirurgie de la colonne vertébrale d’urgence le lendemain, où il a subi un rasage de la colonne vertébrale et une ablation du disque. On lui a dit qu’un faux mouvement aurait pu le laisser avec une paralysie totale », a-t-elle déclaré. “Il se remettait lentement, mais la chute a aggravé les problèmes qu’il avait dans le dos. Son talon s’engourdissait, il souffrait de paralysie au niveau des jambes et de la selle, derrière son tronc.”