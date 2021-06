Nicholas Kraus accusé d’avoir assassiné la manifestante Deona Knajdek z .

Un homme de St. Paul a été accusé de meurtre intentionnel au deuxième degré sans préméditation pour avoir percuté des manifestants à Minneapolis alors qu’il semblait avoir été extrêmement ivre. C’est selon une plainte pénale déposée mercredi dans le comté de Hennepin, Minnesota.

Nicolas Kraus, 35 ans, tué Deona Knajdek, 31 ans, dans le processus, a rapporté l’Associated Press.

Kraus est également inculpé de deux chefs d’agression au deuxième degré avec une arme dangereuse impliquant deux victimes connues dans les documents judiciaires uniquement sous les noms de « JB » et « PD »

Voici comment une déclaration de cause probable ci-jointe décrit ce qui s’est passé après l’envoi des agents sur les lieux :

Des citoyens avaient détenu Kraus. Les agents qui sont arrivés ont déclaré qu’il “semblait visiblement en état d’ébriété”. D’autres documents obtenus par l’AP indiquent que Kraus n’a pas pu suivre les commandes ou garder les yeux ouverts lors d’un test de sobriété sur le terrain.

Le récit dans l’énoncé de la cause probable reprend ainsi :

Les agents ont observé que le véhicule du défendeur, un VUS Jeep, avait été arrêté au milieu de la rue et avait subi d’importants dommages à l’avant. Les agents ont parcouru la zone et localisé des témoins et d’autres victimes. Une deuxième victime, JB, a subi des blessures aux jambes et aux côtes. JB a indiqué qu’il se tenait à côté de la victime décédée lorsqu’il a vu le véhicule se diriger vers eux. JB a rapporté que le véhicule a heurté un autre véhicule qui avait été installé pour servir de barricade et que le véhicule de barricade a été repoussé, heurtant les victimes.

Les agents ont également parlé à PD, une autre personne qui a subi des blessures. PD a rapporté qu’il se trouvait sur le trottoir derrière le poteau du sémaphore lorsqu’il a entendu des gens crier « Voiture » ​​encore et encore. PD a déclaré qu’il a levé les yeux et qu’il a vu la voiture rouler vers lui. Selon PD, la voiture a semblé accélérer à l’approche du groupe. PD a décrit comment le véhicule suspect a ensuite heurté une autre voiture, et l’un des deux véhicules l’a heurté, le poussant dans la clôture grillagée derrière lui.