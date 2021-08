in

Nicholas Latifi s’est engagé à remplacer George Russell en tant que chef d’équipe chez Williams si le Britannique devait partir pour Mercedes l’année prochaine.

Le Canadien a été largement surpassé par Russell lors de leur passage à Williams, n’ayant jamais surqualifié son coéquipier – mais a battu son collègue à Budapest où ils ont tous deux obtenu leurs premiers points pour l’équipe.

La décision de Mercedes de choisir entre Russell et Valtteri Bottas pour 2022 n’a pas encore été annoncée, les deux pilotes restant discrets sur la question. Mais si Russell arrivait à conduire pour les Silver Arrows, Latifi, finaliste du championnat F2 2019, est convaincu qu’il pourrait entrer dans la brèche que le Britannique laisserait.

“Oui, à 100%, si George partait et que je devais rester”, a déclaré Latifi à The Race lorsqu’on lui a demandé comment il se sentirait en s’engageant pour diriger l’équipe à l’avenir.

« Je me sentirais certainement – ​​par nature parce que je suis le pilote le plus expérimenté de l’équipe – plus à l’aise d’être celui qui a de l’expérience dans l’équipe.

“Naturellement, avant l’année prochaine avec la nouvelle voiture, les nouvelles réglementations, ce serait peut-être un peu différent.

« Vous ne savez pas ce que vous allez obtenir [in 2022], vous devrez peut-être changer votre conduite pour un style complètement différent, la voiture peut avoir une conduite complètement différente, avoir des caractéristiques complètement différentes de la voiture de cette année.

“En termes de diriger l’équipe sur la base de l’histoire de ce que j’ai vécu au cours des deux années de voitures que j’ai pilotées, ce n’est peut-être pas aussi idéal que vous le voudriez, mais simplement avoir cette continuité dans l’équipe.

“Sachant comment les gars et les filles travaillent sur la piste, à l’usine, je me sentirais certainement à l’aise dans ce rôle.”

Russell et Latifi n’avaient apparemment pas besoin de beaucoup de pause pendant les vacances d’été non plus, car les deux se sont rencontrés pendant leurs vacances – ce qui était en quelque sorte une heureuse coïncidence.

“C’était une très belle pause”, a déclaré Latifi à Formula1.com. « Nous sommes allés en Grèce, à Mykonos, [and] passé une partie des vacances là-bas avec ma petite amie. Je n’avais pas prévu de partir en vacances avec George, mais nous savions tous les deux que nous allions être dans le même quartier en même temps avant de partir.

« Nous avons donc prévu de nous rencontrer. Nous nous sommes rencontrés deux des jours où j’étais là-bas, donc c’était sympa.