Nicholas Latifi a dit de garder ses plaintes de stratégie privées plutôt que sur la radio de l’équipe

Nicholas Latifi a utilisé la radio de l’équipe pour faire part de son mécontentement à Williams après le Grand Prix de Sao Paulo – et cela lui a valu un reproche.

Le coureur canadien n’est pas étranger à avoir perdu la bataille inter-équipes lors d’un week-end de course contre son coéquipier, le futur pilote Mercedes George Russell, mais pour une grande partie du Grand Prix de Sao Paulo, ce n’était pas le cas.

Lors des qualifications du vendredi, c’est Latifi qui a eu raison de Russell, qui est aujourd’hui connu sous le nom de « Mr Saturday » pour ses performances souvent solides ce jour-là où se déroulent traditionnellement les qualifications.

Les qualifications de sprint ont également été un succès alors que Latifi a franchi la ligne P16, une place devant Russell, et le jour de la course semblait prêt à terminer un week-end solide pour le Canadien.

Cela a changé quand il s’est arrêté au 13e tour sous la Virtual Safety Car, à ce moment-là devant Russell.

C’était le deuxième tour de la période VSC, donc après avoir été retiré au tour suivant, alors que les pilotes étaient dans le premier secteur, Latifi s’est retrouvé à passer de la P18 à la P19, maintenant à 18 secondes de Yuki Tsunoda qui l’avait dépassé au redémarrage. d’une période complète de Safety Car plus tôt dans la course.

Terminant finalement P16, trois places derrière son coéquipier Russell, Latifi était loin d’être satisfait et a franchi la ligne d’arrivée en disant à la radio de l’équipe « Je ne suis pas du tout satisfait de la stratégie les gars », ce à quoi son ingénieur de course a répondu « pas à la radio mon pote, n’utilise pas la radio pour ça ».

On lui a dit de garder ses plaintes privées, Latifi a expliqué par la suite que sa frustration provenait de ce qui s’était transformé en une course « très solitaire », alors qu’au départ il avait été dans l’action, puis soudainement pour « 90% de la course » était « loin de là » que groupe de voitures du milieu de terrain inférieur qui comprenait Kimi Raikkonen, Lando Norris, Tsunoda et Mick Schumacher.

Pas ce que nous espérions aujourd’hui, mais quelle piste ! Merci aux fans 🇧🇷 Tous les regards sont tournés vers le Qatar maintenant #NL6 pic.twitter.com/pTGlRWyCyU – Nicholas Latifi (@NicholasLatifi) 14 novembre 2021

Développant le temps perdu lors des stands sous le VSC, Latifi a déclaré à The Race :

« De l’intérieur de la voiture, il est difficile de voir où cela s’est mal passé. Je suis sorti des stands dans cet écart, [and was there] pour le reste de la course car je viens de perdre un arrêt gratuit.

Quant à son rythme contre Russell, et si cela pouvait être une source de satisfaction, Latifi a déclaré qu’il s’agissait d’un cas de « oui et non ».

Williams s’est retrouvé à reculer par rapport à ses solides performances initiales après la pause estivale, mais le GP de Sao Paulo a été particulièrement bas, l’équipe de Grove ayant rarement l’air d’une menace pour les positions payantes.

« Nous n’avions tout simplement pas le rythme que nous voulions avoir en équipe, surtout pas en mesure de défier pour la Q2. C’était le plus loin que nous ayons été à cet égard », a admis Latifi.

« Dans la course, je n’étais même pas en mesure de rivaliser avec George, malheureusement. C’était complètement hors de mon contrôle, donc de ce côté-là [there’s] pas grand chose d’autre à commenter.