Nicholas Latifi a estimé que « Q3 était sur les cartes » sans pénalité

in

Compte tenu de son rythme en qualifications, Nicholas Latifi a estimé qu’il aurait pu entrer dans le top 10 s’il n’avait pas subi une pénalité moteur.

Le pilote Williams a semblé impressionnant tout au long de la première partie des qualifications, se classant dans le haut du classement tout au long de la séance et dépassant son coéquipier George Russell à l’époque.

Il a atteint la Q2 mais, après avoir pris une nouvelle unité de puissance qui a dépassé son quota, Williams a choisi de ne pas l’envoyer en Q2 étant donné qu’il commencerait vers le fond de la grille quel que soit le résultat.

Cela n’a pas empêché Latifi de s’amuser en piste, et il s’est senti frustré de ne pas pouvoir montrer son vrai potentiel samedi, d’autant plus compte tenu du rythme de la voiture, illustré par Russell en se classant P3 pour la course de dimanche.

“Quand il pleut, vous ne savez jamais vraiment à quoi vous attendre avec les niveaux d’adhérence et si vous pouvez ou non changer les pneus”, a déclaré Latifi sur le site officiel de la Formule 1 après les qualifications.

« En quelque sorte tout droit sorti des stands, dès le premier coup de frein, j’ai dit ‘oh, c’est en fait bien mieux que ce à quoi je m’attendais’.

« Naturellement, vous pensez que cela pourrait être le même pour tout le monde, mais j’ai été vraiment surpris du rythme par rapport à tout le monde.

“Je pense qu’à un moment donné, j’étais P4 et finalement un temps au tour que j’ai établi au milieu de la séance était assez bon pour passer en Q2 alors que la piste était beaucoup plus sèche à la fin.

«Cela rend les choses plus frustrantes, c’est sûr. Il n’a jamais été prévu de piloter en Q2 juste à cause de la pénalité du groupe motopropulseur que nous encourions de toute façon.

“Donc, la Q3 était définitivement sur les cartes quand j’avais vu ce que j’avais fait en Q1, aucun doute là-dessus. C’est un peu malheureux, mais c’est parfois ainsi que se déroule la course.

F1 TV offre aux lecteurs de PlanetF1 10% de réduction sur les abonnements mensuels et annuels ! Afin de réclamer cette réduction fantastique, cliquez sur le lien suivant et utilisez le code promotionnel PLANETF10 à la caisse !*

*L’offre se termine le 26 septembre à minuit et exclut les Pays-Bas

Quant à la course elle-même, le retour de Latifi à la P18 l’aura laissé plus loin de l’action qu’il ne l’aurait peut-être été et même s’il admet que cela pourrait être difficile, il espère pouvoir aller de l’avant si Williams exécute la bonne stratégie.

“Ce sera délicat”, a-t-il déclaré. « Je pense que tout est possible. Sur cette piste, nous avons vu que beaucoup de choses peuvent toujours arriver dans les premiers virages, même si cela va probablement vers une course sèche, donc tout peut arriver de ce côté-là.

« Naturellement, il semble que les courses dans lesquelles nous avons obtenu les meilleurs résultats soient celles où nous nous qualifions en tête ou obtenons une bonne position et nous avons juste réussi à nous y maintenir.

“Je pense qu’il sera certainement difficile d’aller de l’avant, mais je pense que nous le pouvons si nous faisons les choses correctement.”