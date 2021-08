Nicholas Latifi a gagné des performances en quali, mais a perdu le rythme de course

in

Nicholas Latifi de Williams estime qu’il s’est amélioré en qualifications, mais son ancienne force de jours de course est parfois devenue négative en 2021.

Une grande partie de l’attention sur Williams a été dirigée vers l’autre côté du garage, la maison de George Russell, mais 2021 a également été une campagne en petits groupes pour Latifi.

Comme Russell, Latifi a marqué ses premiers points avec l’équipe lors d’un Grand Prix de Hongrie chaotique, remportant P7 devant Russell en P8.

Mais en regardant l’ensemble de la campagne 2021 jusqu’à présent, Latifi a encore du travail à faire pour correspondre systématiquement aux niveaux de performance de Russell.

En qualification, le Canadien sent qu’il se rapproche de cet objectif, mais ses dimanches ont besoin de travail par rapport à Russell.

« L’apprentissage se poursuit et cela se voit dans mes performances », a écrit Latifi sur son site Web.

« Si j’étais encore si tôt dans ma carrière en F1 et que je ne me développais pas, ce serait une inquiétude. Mais il y a certainement eu des améliorations de mon côté – et je sais qu’il y a d’autres choses sur lesquelles je continuerai de travailler.

« Certaines courses ont été fortes, d’autres moins, mais cela fait partie du flux et du reflux d’une saison. L’objectif avant la seconde mi-temps sera d’apprendre de mes expériences, de me concentrer sur les points à améliorer et de repartir à zéro après la pause.

« Je dirais que le plus grand pro jusqu’à présent est l’amélioration que j’ai montrée en qualifications – ce qui était un gros problème l’année dernière.

« Sur le papier, en qualifications, la différence entre où je me retrouve et où mon coéquipier finit peut être trompeuse. En Q1, c’est si proche – souvent je suis juste du mauvais côté d’un dixième, ou d’un dixième et demi.

« Le point négatif est que dans certaines courses, pas toutes, le rythme de course n’a pas été aussi fort que j’en avais besoin – et c’était quelque chose qui était plus une force l’an dernier.

« Un tour est un tour, mais conduire pendant une heure et demie, certaines faiblesses de la voiture et certains aspects du style de conduite sont davantage exposés. »