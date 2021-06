Nicholas Latifi a trouvé le rythme de Williams “sorti de nulle part” au GP de France

in

Nicholas Latifi de Williams a déclaré qu’à la suite de problèmes de pneus en France, il a en quelque sorte commencé à gagner des «secondes de rythme» à l’improviste en fin de course.

Les pilotes de tout le peloton ont trouvé que la dégradation des pneus était un problème sérieux lors de la course au Paul Ricard dimanche, avec une usure plus élevée que prévu lors des essais, ce qui a ravagé les performances des pilotes.

Mais Latifi a renversé une tendance en ce sens qu’après avoir chuté au début de son deuxième relais, il a pu réduire son déficit à mesure que ses pneus vieillissaient.

Malheureusement pour lui, ce n’était pas suffisant pour que le Canadien progresse bien dans sa remontée au classement car le mal avait été fait plus tôt dans son relais.

“Extrêmement difficile”, a déclaré Latifi aux journalistes à propos de sa course dans son ensemble. « J’ai pris un bon départ, ce qui est bien – je me suis placé dans une bonne position, mais pour une raison quelconque, dès le premier tour, c’était juste le [bad] sensation de la voiture.

« En ce qui concerne les pneus, c’était comme conduire sur la glace pour une raison quelconque. Ce n’était pas comme si je luttais avec un essieu plus que l’autre, c’était juste les deux – il n’y avait absolument rien.

« Même quand j’ai mis le prime, ça va évidemment être un peu mieux mais, pendant la majeure partie du relais, c’était encore assez médiocre jusqu’aux 12 derniers tours environ.

“Puis de moi ne changeant absolument rien, je trouvais des secondes de temps au tour tout d’un coup de nulle part.

“Je ne comprends pas pourquoi parce que, pour moi, il y avait quelque chose qui n’allait pas.”

Pleine concentration et droit au suivant ➡ #NL6 pic.twitter.com/shCCWdXJ5x – Nicholas Latifi (@NicholasLatifi) 21 juin 2021

Dave Robson, responsable des performances des véhicules chez Williams, était cependant satisfait du travail de l’équipe dimanche. George Russell a réussi à se remettre d’un mauvais départ pour continuer et conduire ce que le Britannique a appelé sa “meilleure course de tous les temps” avec Williams, remportant une P12 autour de Paul Ricard.

Mais Robson a reconnu, entre-temps, que les problèmes de pneus initiaux de Latifi étaient un problème et qu’il était trop tard pour progresser plus loin dans le peloton.

“Nicholas a eu un peu de mal au milieu de son deuxième relais avec les pneus qui sont tombés juste par la fenêtre pendant un moment. Malheureusement, cela lui a coûté beaucoup de place sur la piste », a-t-il déclaré.

“George, quant à lui, a juste pu enfiler l’aiguille et garder les pneus tout au long du relais, terminant une P12 bien méritée après un excellent dépassement sur Tsunoda.

“Atteindre cette position sans abandon et après un premier tour difficile, est un excellent résultat pour l’équipe et témoigne de beaucoup de travail acharné dans les coulisses, à la fois sur la piste et à Grove.”

