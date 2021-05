Nicholas Latifi découragé, “ aussi mauvais qu’un vendredi peut être ”

Après une percée de performance à Imola, Portimao a ramené Nicholas Latifi à la case départ avec un manque total de confiance en sa Williams.

Le Canadien a obtenu la 14e place sur la grille du Grand Prix d’Émilie-Romagne, sa meilleure performance de qualification à ce jour en Formule 1.

Et bien qu’une rotation au premier tour et un contact avec Nikita Mazepin l’aient laissé dans le mur peu de temps après, les éloges ont été à juste titre envoyés à Latifi pour une nette avancée dans sa carrière.

Malheureusement, les luttes d’autrefois étaient de retour lors des essais de vendredi au Grand Prix du Portugal. Latifi a terminé FP2 en P19, neuf dixièmes plus lentement que son coéquipier George Russell, et le joueur de 25 ans a exprimé un manque total de confiance dans le FW43B.

“Dans l’ensemble, je ne suis pas très satisfait de la journée, nous avons certainement du pain sur la planche ce soir”, a-t-il déclaré aux journalistes dans le paddock.

«Évidemment, la prochaine étape consiste à essayer de récupérer une partie du rythme qui manque, ou beaucoup de rythme. Tout de suite après FP1, c’était tout un contraste avec Imola où les choses cliquaient tout de suite, la voiture se sentait vraiment bien.

«Je n’ai pas confiance en la voiture. Je ne m’attendais pas à ce que ce soit aussi simple qu’Imola, juste à cause de la nature de la piste, mais je ne m’y attendais certainement pas, il y avait évidemment une assez grande répartition du rythme entre les deux voitures également.

«Il est clair qu’il manque quelque chose de mon côté, c’est sûr. Il y a beaucoup de problèmes sur cette piste qui devraient être faciles à résoudre et qui étaient à la limite pour moi, en particulier en FP1, donc c’est vraiment un manque de confiance avec la voiture.

«Ce qui crée ce dont je ne suis pas encore sûr, c’est que nous avons essayé certaines choses pour la FP2, légèrement meilleures, mais toujours à peu près exactement les mêmes difficultés que dans la FP1, donc probablement aussi mauvaise qu’un vendredi peut être pour ne pas avoir d’accident à tout, mais manque de rythme dans l’ensemble. »

Beaucoup de tours effectués et beaucoup de données à analyser ce soir 📈 En avant jusqu’au week-end 👉 pic.twitter.com/eoIGO8Y4PS – Williams Racing (@WilliamsRacing) 30 avril 2021

Russell s’est bien mieux comporté que son coéquipier vendredi et s’est fixé l’objectif minimum d’une apparition en Q2, tant que les vents restent légers comme prévu pour le week-end.

Williams a semblé perdre ses performances au fil de la journée et le vent s’est levé, une faiblesse connue de l’équipe. Russell a terminé FP1 0.881s sur le meilleur temps, mais à la fin du FP2 cet écart était de 1.139s.

«Vous auriez raison de dire cela. Le vent s’est vraiment levé dans l’après-midi et ce n’est un secret pour personne que nous luttons lorsque le vent se lève, ce qui est malheureux », a déclaré Russell interrogé sur sa baisse de rythme dans l’après-midi.

«Mais je pense que FP2 était le pire, il ne devrait pas s’aggraver. Demain et surtout dimanche, tout devrait se calmer. C’est incroyablement exposé, très vallonné ici, donc si vous avez une rafale de vent, vous le sentez.

«Mais ce n’est que la faiblesse de notre voiture, nous devons y faire face, en tirer le meilleur parti, et je pensais que FP2 était loin de notre potentiel et que nous étions encore 13e et à moins d’un million de kilomètres, et le carburant le rythme avait l’air à moitié décent. Nous sommes donc dans une forme raisonnable.

«Je ne veux pas trop promettre et sous-livrer, mais naturellement, si le vent se calme, nous nous améliorerons.

«J’espère donc que c’était le pire des scénarios du FP2, qui était 13e. Nous serons au minimum en Q2, je l’espère, en nous battant pour les points, je l’espère, dimanche. »

