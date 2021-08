Nicholas Latifi : La meilleure qualité de F1 aurait pu être encore meilleure

Alors que Nicholas Latifi a qualifié son meilleur P12 en carrière à Spa, il a estimé qu’entrer en Q3 était une réelle possibilité pour lui.

Le Canadien était en forme dans la première partie des qualifications alors que les deux voitures Williams ont volé une marche sur leurs rivales en chaussant directement des pneus intermédiaires, offrant un avantage de rythme dès le départ.

La position de grille de Latifi passera à la P10 après que Valtteri Bottas et Lando Norris aient écopé de cinq places de pénalité pour avoir respectivement causé une collision au premier tour en Hongrie et un changement de boîte de vitesses. Et s’il aimait pouvoir courir dans des conditions humides pour son équipe, Latifi a estimé qu’un meilleur résultat était possible s’il avait réalisé un autre tour lancé au bon moment.

“Par-dessus tout, c’est évidemment mon meilleur résultat en qualifications en F1, mais encore plus heureux d’avoir acquis une bonne expérience sur le mouillé”, a déclaré le pilote Williams à Sky Sports après les qualifications.

« C’est une chose avec laquelle j’ai senti que je manquais de confiance dans notre voiture, la conduite sur sol mouillé. Nous n’avions vraiment que l’Autriche l’année dernière et la Turquie, ce qui était autre chose à l’époque.

« Cette année à Imola, je n’ai fait aucun des tours de la course et je ne me sentais tout simplement pas à l’aise dans notre voiture quand il pleuvait.

« C’était un bon moment pour moi de me mettre à l’aise, de faire des tours et d’acquérir de l’expérience, donc assez heureux au final de mon meilleur résultat et plus encore, je sais qu’il y a beaucoup plus à venir de moi.

« J’ai commis quelques petites erreurs dans mon dernier tour et, dans l’ensemble, un résultat positif. Le mouillé rend les choses plus difficiles pour tout le monde et même si les deux voitures ont réussi, il est plus facile de se tromper du point de vue du pilotage et je pense que j’étais le premier à effectuer mon dernier tour sur une piste en constante amélioration.

“Je pense donc que nous aurions pu être en Q3 si nous avions peut-être juste un peu mieux chronométré et avec un meilleur tour de mon côté. Cela apporte aussi de la confiance, mais très heureux quand même.

En Q2 à nouveau et à partir de P12 demain 🤩@NicholasLatifi appréciation post 👏 pic.twitter.com/HcH2eTCSWo – Williams Racing (@WilliamsRacing) 28 août 2021

F1 TV Pro est à moitié prix pendant deux mois ! Afin de réclamer cette réduction fantastique, cliquez sur le lien suivant et utilisez le code promo SPA50 à la caisse !*

*L’offre expire à 23h59 le dimanche 29 août. Offre disponible uniquement sur Pro. Les clients devront souscrire un abonnement mensuel et cette offre ne peut être utilisée que sur le Web. Offre non disponible en NL, FR ou NZ.

Le coéquipier de Latifi chez Williams, George Russell, a réussi ce qui était sans doute l’un des meilleurs tours humides de la Formule 1 moderne pour placer sa voiture sur la première ligne de la grille lors d’une séance de qualification frénétique.

Max Verstappen a pris la pole position, mais Q3 a été arrêté après l’énorme impact de Lando Norris dans les barrières de pneus à Raidillon. Alors qu’il avait une radiographie de précaution sur son coude, Norris a depuis été autorisé à courir dimanche.

Latifi a pu sympathiser avec le pilote McLaren, reconnaissant que ce fut une journée difficile pour les pilotes de haut en bas de la grille.

«Toute la journée, il a plu par intermittence, parfois très fort, et juste au moment où je me dirigeais vers le pont-bascule, j’ai entendu Vettel dire qu’il devrait y avoir un drapeau rouge.

« C’est évidemment une piste à très grande vitesse, je ne sais pas s’il a fait de l’aquaplanage ou ce qui s’est passé mais ça peut être assez dangereux. C’est évidemment une séance très délicate.