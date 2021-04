Nicholas Latifi: le demi-tour le plus dangereux que j’ai jamais parcouru

Nicholas Latifi a estimé que les conditions humides à Imola en faisaient le «demi-tour le plus dangereux» qu’il ait jamais réalisé, avant sa chute.

Le pilote Williams s’est bien amusé lors des qualifications, terminant au-dessus de son coéquipier George Russell en Q1, avant de prendre la 14e place en Q2.

Les choses ne se sont pas bien passées pour lui pendant le Grand Prix d’Émilie-Romagne, car avant qu’il ne s’en rende compte, il s’était écrasé hors de la course dans le premier tour.

Les conditions ont certainement joué leur rôle ce jour-là, la surface du secteur 1 en particulier ayant beaucoup d’eau stagnante de la pluie italienne, et Latifi en a senti le danger en piste.

Il a déclaré à Formula1.com: «C’était très difficile, pour être honnête avec les tours sur la grille, c’était difficile. C’était humide mais je dirais que c’était probablement le demi-tour le plus dangereux que j’aie jamais fait dans aucune de mes courses.

«Le spray était le pire que j’aie jamais vu. Je n’ai rien pu voir jusqu’au moment où j’ai eu le premier départ. Je suis juste un peu surpris car normalement, lorsque nous ne courons pas sur le mouillé, la course commencerait normalement sous Safety Car, et nous avons maintenant ces nouvelles règles qui vous permettent de redémarrer. [with a] au moins pour l’excitation appropriée, ce qui est bien.

«Mais je pense que cela aurait peut-être été un avantage de donner au moins la possibilité aux pilotes de voir ce qu’ils vont obtenir avec toutes les voitures en piste. Comme je l’ai dit, c’était le demi-tour le plus dangereux que j’ai fait de l’histoire, je n’ai rien vu.

«Vous ne pouviez pas voir la lumière de la pluie de la voiture qui était juste devant vous. J’ai été malheureux mais à la fin c’était mon erreur, donc vraiment désolé pour l’équipe pour ça, mais c’est juste une de ces choses dont vous devez passer.

Mes excuses massives à l’équipe aujourd’hui après un travail incroyable tout le week-end. La visibilité était extrêmement mauvaise et ne pouvait tout simplement pas voir. La voiture a roulé tout le week-end et nous nous dirigeons dans la bonne direction. En route pour Portimao! 👊🏻 pic.twitter.com/QW3QSQUusr – Nicholas Latifi (@NicholasLatifi) 18 avril 2021

Montrez votre soutien à Williams avec sa dernière collection officielle de marchandises

L’incident qui a mis fin à sa course tôt l’a vu se détourner, et alors qu’il attendait le passage du trafic intense de ceux qui se trouvaient derrière lui, il est revenu sur la piste pour être heurté par le Haas de Nikita Mazepin, qui n’aurait rien pu faire. pour éviter la collision.

Latifi, cependant, ne savait pas qu’il avait pris contact avec une autre voiture.

“À la fin [it is] ce n’est pas le résultat que nous voulons, ne même pas faire de tours de course est certainement très frustrant de mon côté », a-t-il ajouté.

“Avec certitude [it was] mon erreur dans des conditions très, très délicates. J’ai eu le premier départ et j’ai ensuite essayé de revenir sur la piste par le côté gauche. Évidemment, la ligne vous emmène naturellement sur le côté droit de la piste, alors j’ai essayé de rester sur le côté peint et puis j’ai juste senti quand je suis revenu sur la piste, j’ai eu un coup de pied de roue.

«Mais on m’a dit maintenant que j’ai eu plusieurs contacts avec Mazepin et que je n’ai vu aucune rediffusion [of] encore. Je n’ai même pas vu Mazepin, je pensais que j’étais la dernière voiture en piste parce que j’ai vu [Sebastian] Vettel passant, je sais qu’il partait de la voie des stands, alors j’ai supposé qu’il était là ou à peu près la dernière voiture.

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.