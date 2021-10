Nicholas Latifi manquera la « grande référence » de George Russell pour la performance

Nicholas Latifi admet qu’il manquera d’avoir George Russell comme « grande référence » alors que le Britannique passe à Mercedes pour la saison 2022.

Latifi a été le coéquipier de Russell chez Williams au cours des deux dernières saisons, le duo brisant la course sans point de l’équipe au Grand Prix de Hongrie de cette année.

Ce dimanche-là, Latifi a terminé septième avec Russell P8, l’une des deux seules courses cette saison où les deux pilotes ont terminé que Latifi a devancé Russell.

« Bien sûr, je pense que George est une excellente référence », a-t-il déclaré selon Motorsport-Total.com.

« C’est quelqu’un dont vous savez qu’il tirera toujours le meilleur parti de la voiture dans neuf cas sur dix ou peut-être même dans neuf cas et demi sur dix dans de nombreuses séances et surtout en qualifications.

« Cela ne veut pas dire que je ne pense pas que mon nouveau coéquipier sera capable de faire la même chose. »

Des sourires tout autour 😁 pic.twitter.com/RwvIiWHkV2 – Williams Racing (@WilliamsRacing) 19 octobre 2021

La saison prochaine, Latifi aura l’ancien pilote Red Bull Alex Albon comme coéquipier Williams.

Russell a également eu le meilleur sur Latifi lors de leur tête-à-tête de qualification, mais n’a pas encore été sur-qualifié par le Canadien.

Cependant, Latifi a parfois failli égaler le Britannique, affirmant qu’être confronté à un pilote aussi fort a signifié qu’il a dû s’améliorer à un rythme plus rapide qu’il ne l’aurait peut-être fait.

« Bien sûr, c’est bien de le pousser et d’être plus rapide que lui », a-t-il déclaré. « Mais si c’est l’inverse, alors vous apprenez et accélérez votre propre courbe d’apprentissage.

«Je pense que cette référence était assez forte.

« Cela m’a bien sûr été très utile pour apprendre, d’autant plus que je suis toujours au début de ma carrière, tout comme lui. »

La dernière fois en Turquie, Williams n’a pas réussi à marquer un seul point pour la deuxième fois seulement en six courses.

Les chances de Latifi n’ont pas été aidées par un tête-à-queue dans le premier tour, le pilote de 26 ans a été rattrapé par les conditions humides.

« Je pense que la performance était là en qualifications et le rythme de course était également très fort », a-t-il déclaré.

« J’aurais facilement été en Q2 si nous avions fait un tour dans les trois dernières minutes. Même si le résultat dit le contraire, la performance et l’élan sont toujours là.

« Je dois me concentrer là-dessus. »

Latifi a marqué sept points au total cette saison avec Russell sur 16. Ensemble, les deux ont élevé Williams à la 8e place après trois ans de retard à la 10e place.