Nicholas Latifi marque ses premiers points de pénalité en F1 pour erreur “dangereuse”

Une « mauvaise communication » a amené Nicholas Latifi à commettre ce que la FIA a qualifié d’infraction dangereuse lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan, ce qui lui a valu trois points de pénalité.

L’erreur s’est produite après le déploiement de la voiture de sécurité à la suite de l’accident de Max Verstappen dans les phases finales, tous les coureurs restants ayant reçu l’ordre de traverser la voie des stands pour éviter la partie de la ligne droite sur laquelle la Red Bull était dégagée.

Latifi a reçu l’ordre sur la radio de l’équipe Williams de “rester en dehors” six fois de suite, suivis des mots “dans la voie des stands mais pas d’arrêt au stand”, le conducteur remettant immédiatement en question l’instruction alors qu’il passait devant le camion de dépannage.

“Désolé, désolé” est venu la réponse du garage, avec le diffuseur Sky F1 Ted Kravitz le décrivant instantanément comme “une erreur d’équipe colossale”.

Cependant, c’est Latifi lui-même qui a payé le prix avec ses trois premiers points sur sa super-licence F1, en plus d’une pénalité de 30 secondes en course qui lui a valu de terminer 16e et dernier de ceux encore en course plutôt que 13ème.

Montrez votre soutien à Williams avec leur dernière collection officielle de produits dérivés

Pas le Bakou que moi ou l’équipe espérions. J’avais l’impression que la performance était là et que je tirais le meilleur parti du package tout le week-end, mais sur le plan opérationnel, il y avait quelques domaines où nous devions être plus précis. Nous en tirerons des leçons et rebondirons ! pic.twitter.com/KX1REUe4hj – Nicholas Latifi (@NicholasLatifi) 6 juin 2021

“Je n’aurais rien pu faire là-bas”, a déclaré le Canadien aux journalistes par la suite. “J’ai reçu le message de rester en dehors, donc juste un problème de communication. C’est comme ça que ça se passe. Au final, nous ne nous battions pas pour les points mais c’est quand même bien de ne pas avoir de pénalité.

Les stewards ont déclaré que Latifi avait initialement été « invité à boxer ». Leur déclaration disait : « Après l’accident de Verstappen sur la ligne droite du départ, le directeur de course a ordonné aux voitures d’utiliser la voie des stands comme dépanneuse et les commissaires étaient sur la piste pour récupérer la voiture Red Bull endommagée. Cela a été indiqué par un signal lumineux à temps avant l’entrée dans la voie des stands.

« Alors que toutes les autres voitures suivaient la voiture de sécurité dans la voie des stands, Latifi a ignoré l’instruction, est resté dans la ligne droite et a dépassé la scène de la récupération.

« Au cours de ce processus, il a dépassé deux autres voitures qui ont bien roulé dans la voie des stands. Les commissaires sportifs ont également constaté que toutes les équipes étaient informées en temps utile par radio et que son équipe avait demandé à Latifi de boxer.

« Il s’agit d’une violation flagrante de l’article 39.11 qui exige une pénalité de passage obligatoire. De plus, le dépassement d’autres voitures et le passage dangereux de la scène sur la piste justifient une sanction de 10 secondes au total et trois points de pénalité.

Latifi a ajouté : « C’est dommage – j’ai senti que je conduisais vraiment bien ce week-end, tout au long de la course.

“Je pense que du côté opérationnel, juste quelques erreurs de jugement de trop, des problèmes de communication, des choses qui ne se sont pas bien passées qui ont compromis le week-end.”

Suivez-nous sur Twitter @Planète_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !