Nicholas Latifi : Organiser les qualifications pour le sprint à Monza est une évidence

Nicholas Latifi estime qu’avoir un essai de qualification de sprint à Monza est une « évidence » compte tenu des caractéristiques de la piste.

Le deuxième test du nouveau format proposé a lieu samedi au « Temple de la vitesse », avec un sprint de 18 tours qui établira la grille du Grand Prix d’Italie de dimanche.

Le premier sprint à Silverstone a été considéré comme un succès global, et le pilote Williams – dont la place dans l’équipe en 2022 a été confirmée plus tôt dans la semaine – a déclaré qu’il avait hâte de donner une autre chance au format, et Monza est l’endroit idéal pour cela.

Les pilotes sont arrivés et c’est l’heure de la marche sur piste !🥳 #ItalianGP #F1 pic.twitter.com/VC6mGSTvdJ – PlanetF1 (@Planet_F1) 9 septembre 2021

F1 TV offre aux lecteurs de PlanetF1 10% de réduction sur les abonnements mensuels et annuels ! ! Afin de réclamer cette réduction fantastique, cliquez sur le lien suivant et utilisez le code promotionnel PLANETF10 à la caisse !*

*L’offre se termine le 12 septembre à minuit et exclut les Pays-Bas

“Je pense que lorsque nous savions qu’il n’y aurait que quelques tours sélectionnés du format de qualification de sprint, je pense que Monza était une évidence d’en avoir un”, a déclaré Latifi à Formula1.com.

« Autant il s’agit d’une qualification de sprint, cela signifie que nous obtenons une course supplémentaire et que Monza est l’une des meilleures pistes pour courir, juste à cause de la nature de la vitesse élevée, des grandes zones DRS et des virages à fort freinage.

“Je pense que ça va être assez excitant et, aussi, ça va être très délicat en pratique parce que ce n’est pas une piste facile sur laquelle construire la confiance, et cette piste est une question de confiance – avec la faible force d’appui que vous courez et choisissez celles-ci points de freinage millimétriques et centimétriques parfaits.

« Avec seulement une séance d’entraînement d’une heure pour tout composer, ce sera un gros défi. Je m’attends à presque plus de défis qu’il n’y en avait à Silverstone, qui était déjà assez excitant. Je pense donc que les fans vont se régaler. »

Les séances d’essais en 2021 ont déjà perdu une heure de course, mais une autre séance au total est supprimée dans le format du week-end de qualification sprint, ce qui ajoute une pression supplémentaire sur les équipes et les pilotes.

Mais bien que les séances soient un moment important pour que les équipes perfectionnent leurs réglages pour le week-end, le Canadien estime qu’il y a plus qu’assez de temps dans les séances d’essais normales dans l’ensemble.

“Personnellement, ça ne me manque pas”, a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait de la perte d’une session. « C’est définitivement plus difficile pour tout le monde, mais je trouve presque que trois séances d’entraînement, c’est trop.

« Mais du point de vue de l’équipe, vous voulez autant de temps que possible pour régler chaque petit détail. Mais du point de vue d’un pilote de course, vous voulez juste vous lancer et participer aux sessions qui comptent.

« Nous avons une séance importante chaque jour maintenant, ce qui est agréable, avec les qualifications principales, les qualifications de sprint et la course. Il faut y aller directement et ne pas traîner, donc c’est bien.