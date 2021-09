Nicholas Latifi ravi de renouveler son partenariat F2 avec Alex Albon

in

Après avoir été coéquipier en Formule 2, Nicholas Latifi se dit impatient de retravailler avec Alex Albon, qu’il apprécie “très bien”.

Le duo a été jumelé à Campos en 2018 et a gravi les échelons ensemble pour finalement faire ses débuts en Formule 1. Albon a été promu pour occuper un siège chez Toro Rosso (maintenant AlphaTauri) en 2019, avant que Latifi ne termine deuxième de la saison F2 2019 pour gagner un entraînement avec Williams un an plus tard.

Après avoir été abandonné par Red Bull pour 2021, Albon a fait son retour sur la grille en gagnant un siège dans l’équipe basée à Grove la saison prochaine pour remplacer le départ de George Russell.

Le futur pilote Mercedes a révélé qu’il avait fait campagne pour le retour de son ami en Formule 1 en chantant les louanges d’Albon à Williams, mais Latifi sait également par expérience ce que le pilote thaï-britannique apportera à la table en tant que coéquipier en 2022. .

« C’est un très bon pilote. Je le note extrêmement bien et j’ai beaucoup appris de lui », a déclaré le Canadien d’Albon. « À l’époque, nous nous entendions très bien en tant que coéquipiers sur et en dehors de la piste et je pense qu’une bonne relation avec votre coéquipier est également très importante. Je suis sûr que nous allons nous pousser mutuellement à de bonnes performances.

La poursuite de la course de Latifi avec l’équipe était largement attendue, bien que la foule de pilotes en lice pour une place en Formule 1 ait jeté un petit doute dans l’équation alors que le Canadien cherchait à conserver son siège.

En fin de compte, cependant, il a conservé sa place chez Williams pour 2022 et le directeur de l’équipe, Jost Capito, a récemment déclaré qu’il “attendait beaucoup” du joueur de 26 ans cette saison et la prochaine.

Maintenant que son avenir est assuré au-delà de 2021, Latifi a parlé de son anticipation des nouvelles réglementations du sport et de la façon dont il pense que l’équipe peut continuer à s’améliorer l’année prochaine.

“Bien sûr, ce n’est pas officiel tant que ce n’est pas vraiment confirmé et cela fait du bien”, a déclaré Latifi, cité par SpeedWeek. “Parce que je sais que cela signifie que je ferai partie d’une nouvelle ère en Formule 1 l’année prochaine. Nous aurons les nouvelles règles et ce sera une période passionnante.

«Je pense aussi que nous avons maintenant tous les ingrédients pour revenir là où nous voulons être. C’est aussi difficile quand on ne connaît pas encore les performances de la voiture. Bien sûr, nous espérons être beaucoup plus compétitifs que cette année et faire partie du milieu de terrain. »