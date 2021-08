Nicholas Latifi reconnaît que Jost Capito “sait ce qu’il fait”

Shaktikanta Das, gouverneur de la RBI Le gouverneur de la Reserve Bank of India (RBI), Shaktikanta Das, s’est dit préoccupé par le fait que la reprise de l’économie ne s’accélère pas. « L’économie a du mal à retrouver l’élan qui s’était accumulé au second semestre 2020-21. Il y a encore un ralentissement considérable dans l’économie. […] More