Nicholas Latifi s’exprime après avoir reçu des « menaces de mort » sur les réseaux sociaux

Nicholas Latifi a publié une longue réponse à la haine des médias sociaux qu’il a reçue depuis son rôle involontaire dans le destin du Championnat du monde des pilotes.

Le Canadien, dont l’accident lors de la phase finale du Grand Prix d’Abou Dhabi a déclenché la chaîne d’événements qui a conduit Max Verstappen à refuser à Lewis Hamilton un huitième titre individuel record, a révélé qu’il avait reçu des menaces de mort.

Avant que les Williams ne heurtent le mur après une bataille avec Haas de Mick Schumacher à Yas Marina, Hamilton avait une avance considérable sur Verstappen que le Néerlandais semblait très peu susceptible de fermer.

Mais la période de Safety Car pendant laquelle la voiture de Latifi a été récupérée, et la décision de n’autoriser que des concurrents sélectionnés à se défaire, signifiait que le pilote Red Bull, avec des pneus plus frais, pouvait dépasser Hamilton sur le seul tour de course qui restait et arracher la couronne .

Latifi a par la suite reçu un contrecoup sur les réseaux sociaux après s’être retrouvé par inadvertance pris dans l’un des incidents les plus controversés de l’histoire de la Formule 1.

Un message de ma part après les événements d’Abu Dhabi https://t.co/uYj7Ct6ANQ pic.twitter.com/eThFec8nAi – Nicholas Latifi (@NicholasLatifi) 21 décembre 2021

Il a admis qu’il avait « estimé qu’il serait préférable que je supprime Instagram et Twitter sur mon téléphone pendant quelques jours » en raison du niveau de haine, mais est maintenant revenu avec un message de 16 paragraphes expliquant le scénario de son point de vue.

« Comme nous l’avons vu maintes et maintes fois, dans tous les sports différents, il suffit d’un incident au mauvais moment pour que les choses soient complètement démesurées et fassent ressortir le pire chez les soi-disant » fans « de la sport », a écrit le joueur de 26 ans.

« Ce qui m’a choqué, c’est le ton extrême de la haine, des abus et même des menaces de mort que j’ai reçues.

« En réfléchissant à ce qui s’est passé pendant la course, il n’y avait vraiment qu’un seul groupe de personnes à qui je devais m’excuser pour le DNF – mon équipe. Je l’ai fait juste après. Tout le reste qui a suivi était hors de mon contrôle.

Verstappen lui-même avait déclaré à propos de la réaction du public envers Latifi : « S’il est intelligent, il éteindra son téléphone et l’ignorera. J’espère juste que Nicholas pourra profiter de ses vacances et revenir plus fort l’année prochaine.

Latifi a ajouté dans sa déclaration : « Les gens auront leurs opinions et c’est bien. Avoir la peau épaisse fait partie intégrante d’un athlète, surtout quand on est constamment en position d’être scruté.

« Mais bon nombre des commentaires que j’ai reçus la semaine dernière ont franchi la ligne vers quelque chose de bien plus extrême. »