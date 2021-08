Nicholas Latifi veut un remplaçant “patient” de Russell

Si George Russell quitte Williams, Nicholas Latifi veut que quelqu’un de patient le remplace, pas un pilote qui s’attend à gagner immédiatement.

Bien que rien n’ait été confirmé, il semble de plus en plus probable que Russell partira Williams pour Mercedes à la fin de la campagne 2021.

Un certain nombre de pilotes, certains débutants et certains très expérimentés, ont été liés au siège qu’il laisserait vacant au sein de l’équipe britannique.

Latifi dit que l’essentiel est que celui qui se joint soit prêt à aider l’équipe à se reconstruire alors qu’il cherche à se frayer un chemin depuis le fond de la grille avec les nouvelles réglementations introduites.

De toute évidence, la vitesse et la rapidité sont l’une des principales choses », a-t-il déclaré selon express.co.uk.

“Mais je pense que vous devez avoir quelqu’un qui sait que c’est encore une phase de reconstruction.

«Williams est définitivement sur la bonne voie pour être plus compétitif et être plus dans le combat. Je pense que tout le monde espère et sera optimiste que ce sera un grand saut l’année prochaine, ce ne sera peut-être pas aussi grand que nous le souhaitons.

Montrez votre soutien à Williams avec leur dernière collection officielle de produits dérivés

Alors que Nyck de Vries et Guanyu Zhou ont été liés à l’équipe, il en va de même pour des noms beaucoup plus importants tels que Nico Hulkenberg et Valtteri Bottas.

Si Bottas revenait là où il a commencé sa carrière en F1, il passerait d’une voiture victorieuse au cours des cinq dernières années à l’une des plus lentes de la grille, à moins d’un énorme pas en avant de la formation britannique.

Latifi pense qu’il est important que celui qui monte à bord – que ce soit Bottas ou quelqu’un d’autre – ne s’attende pas à y goûter la victoire de sitôt.

« Si vous avez un pilote qui s’attend à remporter le championnat ou à gagner des courses l’an prochain, ce n’est peut-être pas la bonne chose », a ajouté le Canadien.

« Vous avez besoin de quelqu’un qui peut être patient pour travailler avec les ingénieurs sur la piste et les ingénieurs de retour à l’usine de la bonne manière pour les guider, car il s’agit évidemment d’une nouvelle génération de voiture.

« Ce sera complètement différent de ce à quoi nous sommes tous habitués ces dernières années. Il est donc important d’avoir un esprit frais, une approche ouverte et une volonté de faire avancer l’équipe. »