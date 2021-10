Nicholas Latifi : Williams “pas une voiture avec laquelle on peut attaquer”

Luttant pour progresser lors du Grand Prix de Russie, Nicholas Latifi affirme qu’il est difficile d’attaquer avec la Williams FW43B.

Le coureur canadien a fait de nettes améliorations au cours des dernières manches et cela s’est poursuivi à l’Autodrome de Sotchi alors qu’il progressait vers la Q2 avec un temps plus rapide que son coéquipier, George Russell.

Mais avec l’annonce d’un changement de groupe motopropulseur et d’une pénalité de grille ultérieure, Latifi n’a pas établi de temps Q2.

Ce fut ensuite une course frustrante pour Latifi de P18 sur la grille, luttant pour dépasser dans un milieu de terrain encombré avant d’abandonner avec six tours à faire après avoir heurté les barrières.

“On ne sait jamais ce qui va se passer mais j’ai déjà dit à plusieurs reprises que notre voiture, si vous êtes en bonne position devant, c’est une voiture avec laquelle vous pouvez défendre mais pas vraiment une voiture avec laquelle vous pouvez attaquer”, a déclaré Latifi. cité par le site de la Formule 1.

“C’était frustrant derrière Nikita [Mazepin] parce que j’étais beaucoup plus rapide, mais il y a juste des limites que nous avons quand vous devez attaquer et être celui qui met la pression, c’est vraiment très difficile.

« Donc, une fois que j’étais seul dans le premier relais, la voiture était très agréable à conduire, probablement l’une des plus agréables qu’elle ait jamais ressenties. Je ne sais pas quel était le rythme à ce moment-là, mais au final, nous étions à 20 secondes sur la route, donc ça n’allait pas rapporter quoi que ce soit. Donc juste un week-end frustrant.

La pluie tardive à Sotchi a créé une situation délicate pour les pilotes mais aussi une opportunité, comme l’a démontré Max Verstappen qui s’est frayé un chemin jusqu’à une arrivée P2 en clouant le passage aux pneus intermédiaires.

Pour Latifi cependant, l’opportunité ne s’est pas présentée après sa chute alors qu’il était bloqué sur les pneus secs.

Il y avait peut-être eu une chance de faire revenir Latifi, mais comme sa course avait déjà été ruinée derrière Mazepin, la décision a été prise d’abandonner.

“Juste avec la pluie qui tombait, je me suis fait prendre sur les slicks et j’ai eu un gros snap et sans pouvoir d’arrêt dans la vrille et dans la barrière”, a-t-il expliqué.

« Il y a eu des dégâts. Je ne suis pas sûr de l’ampleur mais ça ne valait pas la peine de continuer car on ne jouait pour rien au final.

“Nous étions si loin de rester coincés derrière Nikita dans le premier relais et la course s’est en quelque sorte annulée là-bas.”