Nicholas Witchell réagit à la nécrologie royale «peu flatteuse» avant l’éclatement des préjugés de la BBC | Royal | Nouvelles

À cette occasion, l’attention a été attirée sur les frères et sœurs, le prince Harry et le prince William, alors que les informations faisant état d’une rupture entre les deux continuent de dominer la discussion royale.

Le mois dernier, Harry a parlé ouvertement des difficultés auxquelles il était confronté au sein du cabinet, notamment du fait qu’il sentait que William et son père Charles étaient devenus «piégés» à l’intérieur de la monarchie.

Les funérailles ont marqué la première fois qu’Harry a été vu publiquement avec son frère depuis ses remarques, et après la cérémonie, les deux hommes ont été vus en train de discuter entre eux alors qu’ils rentraient au château de Windsor.

Mais les remarques faites par M. Witchell à propos de leur relation ont provoqué une vague d’indignation sur Twitter, les téléspectateurs remettant en question «l’impartialité» du diffuseur et pourquoi il ressentait le besoin de «bavarder» lors d’une journée de réflexion pour les membres de la famille royale.

Dans un article de la BBC, M. Witchell a affirmé que William «semblait un peu réticent à s’engager» dans une conversation avec Harry, affirmant: «Il y a une faille.

«C’est une distraction que personne n’aurait voulu dans une occasion solennelle comme celle-ci et certainement pas leur grand-mère en deuil.

“William se sent déçu et Harry semble éprouver du ressentiment. Il est également très pris dans le style de vie et les attitudes de la Californie.

«Alors, quel impact, se demande-t-on, cette ré-immersion brève mais intense dans son ancienne vie aura-t-elle eu sur Harry?

«Le dégoût de Charles date de la nécrologie peu flatteuse de Witchell (en février 2002) au sujet de la princesse Margaret.

“La BBC ne cèdera pas à la pression de Palace pour l’éloigner.”

Ces remarques ont été faites en 2015, à un moment où William aurait refusé de parler à M. Witchell après la naissance de son deuxième enfant, la princesse Charlotte.

Lors d’un hommage préenregistré pour Margaret, M. Witchell a discuté de la sœur de la reine et de sa vie, un commentateur notant qu’il a également “décrit de manière médico-légale la consommation de whisky” abondante “de Margaret”.

Plus récemment, cependant, M. Witchell était de retour sous le microscope alors que des téléspectateurs furieux se sont retournés contre le journaliste pour son analyse du prince Harry.

L’un d’eux a écrit: «Les correspondants royaux de la BBC ne sont-ils pas soumis aux mêmes règles d’impartialité que les autres journalistes de la BBC?

«Si c’est le cas, est-ce que quelqu’un peut s’il vous plaît expliquer comment Nicholas Witchell semble constamment s’en tirer avec des ronflements fortement biaisés?

Un autre a déclaré: “Si le prince Harry avait le moindre doute quant à savoir s’il a fait la bonne chose pour lui et sa famille, il n’a qu’à regarder le terrible monologue de jugement de Witchell.”

Un troisième a conclu: «Mais, je dirais que les nouvelles de 10 heures sont destinées à rapporter les nouvelles du jour.

“Ce n’est pas une plate-forme pour Witchell pour épouser ses théories et spéculations. C’était une très mauvaise décision de commencer à” bavarder “après une si triste journée.”