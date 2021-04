Nick Barker, ex Dimmu Borgir / batteur de Cradle Of Filth, sur la scène Death Metal actuelle: «  C’est presque devenu sans âme  »

Batteur de métal extrême légendaire Nick Barker (ENFERMER, BRUJERIA, DIMMU BORGIR, BERCEAU DE FILTH) a été interrogé dans une nouvelle interview avec l’Irlande Overdrive pour donner son avis sur l’état actuel de la scène de la « musique extrême ». Il a répondu: « Je pense que c’est devenu un peu sursaturé, en particulier le death metal. Il y a un élément où tout commence à sonner de la même manière. Il y a trente ans, tout était question de ‘riffs’, et maintenant, trente ans plus tard, tout tourne autour de la vitesse du BPM sur la piste. Il ne s’agit plus des riffs, mais de la machine à écrire.

«C’est vraiment dommage que le death metal soit parti de cette façon», a-t-il poursuivi. « Je suis de la vieille école en pensant que le meilleur death metal était ‘Autels de la folie’ [MORBID ANGEL], ‘Lentement nous pourrissons’ [OBITUARY]… POSSÉDÉ, MORT, etc. Ces groupes concernaient uniquement les riffs plutôt que ce qu’ils étaient devenus maintenant. Il y a très peu de mérite artistique de nos jours. C’est presque devenu sans âme. Je veux dire… c’est juste du death metal. C’est aussi une question de génération. Les gens ne veulent plus payer pour la musique; ils l’attendent gratuitement. Il a perdu une partie de sa crédibilité, et les artistes qui créent cette musique n’obtiennent pas le respect qu’ils méritent. En outre, la durée d’attention des gens de nos jours est beaucoup plus courte. Pour être honnête, je ne le suis plus et je suis très déconnecté. [Laughs]

« Les bons groupes résisteront toujours; les autres seront simplement oubliés », a-t-il conclu.

Plus tôt cette année, Aboyeur a annoncé le lancement d’un nouveau groupe hardcore britannique appelé BORSTAL. Le groupe, qui comprend également Pierre Mendivil (KNUCKLEDUST), et les membres de DRIPBACK et ROI DES COCHONS, a sorti son premier EP, intitulé « Au plaisir de Sa Majesté », le 1er avril via 4 Dossiers familiaux. L’EP a été enregistré, mixé et masterisé à Studios Monolith par Charlie « Squid Commander » Wilson à Tottenham (septembre 2020). L’EP comprend également une version de couverture de LE DERNIER RESORTde « Roi de la jungle », mettant en vedette une apparition d’une légende britannique Arthur Kitchener, père de Lee Kitchener (BORSTAL guitariste).

