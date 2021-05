Nick Bowcott de Grim Reaper a postulé pour un poste de guitariste dans Iron Maiden en 1979

Dans une nouvelle interview avec “Waste Some Time With Jason Green”, ancien FAUCHEUSE guitariste Nick Bowcott a rappelé comment il a failli essayer un autre groupe de New Wave Of British Heavy Metal il y a plus de quatre décennies. « En fait, j’ai postulé pour le IRON MAIDEN [guitarist slot], a-t-il dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). “Je suis allé voir IRON MAIDEN [when they were still] non signé. Et quand ils ont fait de la publicité pour un guitariste [in 1979], j’ai envoyé — je pense avoir envoyé [GRIM REAPER‘s] bande de démonstration appelée ‘Saigner’ Em Dry ‘, qui sortira sous peu sur un label, car nous avons trouvé des versions correctes de la cassette et nous l’avons remasterisée. Et j’ai toujours la lettre de IRON MAIDEN qui a été écrit à la main avec un tampon en caoutchouc, disant: «Hé, merci pour la demande. Le poste est déjà pourvu. Et c’est allé à Dennis Stratton. Et j’ai gardé cette lettre.”

Il a poursuivi: “C’est drôle, toutes ces années plus tard, je suis ami avec [IRON MAIDEN drummer] Nicko McBrain, et je ne lui ai pas encore montré cette lettre, mais je l’ai trouvée récemment, et je l’ai donc postée sur Facebook, juste parce que je pensais que c’était drôle. “

Stratton était membre de JEUNE FILLE pendant moins d’un an, mais il a néanmoins apporté une contribution vitale au premier album classique du groupe.

Au cours des dernières années, Bowcott a travaillé à Marshall amplis (depuis plus de deux décennies) et Jackson/Charvel/EVH dans les services marketing et relations artistes. Il a également publié plusieurs livres, dont des co-écrits avec METALLIQUE‘s Kirk Hammett et la fin PANTERA guitariste “Dimebag” Darrell Abbott. Il travaille maintenant pour Eau douce en tant qu’écrivain et vidéaste.

Bowcott‘s FAUCHEUSE compagnon de groupe Steve Grimmett (voix) a passé la dernière décennie et demie à faire front LA GRIM REAPER DE STEVE GRIMMETT, avec lequel il a sorti un EP, “En vie et en pleine forme” (2011) et deux albums complets, “Marcher dans l’ombre” (2016) et “Aux Portes” (2019).

En 2014, Bowcott rejoint GRIM REAPER DE STEVE GRIMMETT sur scène, marquant la première fois Steve et pseudo joué ensemble pendant plus de 25 ans.

Photo gracieuseté de Sweetwater



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).