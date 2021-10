Nick Calathes, meneur total du Barça

17/10/2021 à 21:18 CEST

Lorsqu’il est arrivé au Barça à l’été 2020 en provenance de la PAO, beaucoup se sont concentrés sur ses pourcentages. Un an et quelques mois plus tard, Nick Calathes a régulièrement mis en sourdine ces commentaires. et une capacité similaire à apporter des aspects positifs à l’équipe dans presque toutes les facettes,

Titulaire dès le premier jour de Jasikevicius, Le grec américain est le phare sur lequel il tourne un « tableau noir » offensif qui s’est enrichi avec le soulagement sur le banc après le limogeage de Svetislav Pesic juste après avoir perdu contre Baskonia en finale de la ligue 2019-20.

Capable de défendre même massivement à des bases considérablement plus basses, Avec ses 1,98 mètre il sait tirer le meilleur parti de son physique avec des plateaux dans lequel il tend le bras pour éviter les bouchons ou avec ce lancement qui rappelle les « bombes » de Juan Carlos Navarro en pleine pénétration.

En outre, Calathes marque à un niveau élevé même depuis le périmètre dans cette Euroligue, avec un excellent 7/15 en triple (46,7%), deuxième meilleur pourcentage de l’équipe derrière Oriola (2/3). Et il a réussi trois des quatre lancers francs qu’il a réussis en Europe.

Calathes n’a pas peur même de Burjanadze (Betis)

Eh bien, lors des deux dernières victoires européennes après prolongation contre l’Olympiacos (79-78) et sur la piste de l’AS Monaco (81-81), le meneur a brillé au rebond comme s’il était un centre costaudet.

Celui de Floride il a été un colosse contre les Hellènes aux Palau avec pas plus et pas moins de 13 rebonds (un en attaque). Loin d’être un hasard, le meneur a récidivé en Principauté avec 11 rebonds (deux offensifs), dont plusieurs clés face à un rival qui brille surtout dans la section physique et athlétique.

Nick Calathes se vide à chaque match

Et si les impressions ne sont pas trompeuses, les chiffres et les statistiques le sont encore moins. Aujourd’hui, après les quatre premiers jours Calathes est le troisième meilleur rebondeur de l’Euroligue avec une moyenne de huit, seulement après Luke Sikma (ALBA Berlin, 8,75) et le madridista Tavares (8,25).

Et le deuxième présent avec 5,25 par match, seulement dépassé par l’ancien Bleu Heurtel (5,50). Il est également deuxième des interceptions avec une moyenne de deux, juste derrière Lorenzo Brown, de l’UNICS Kazan (2,25) et il est le deuxième joueur du Barça avec la plus haute évaluation par match avec +15, dépassé seulement par Nikola Mirotic (troisième du tournoi avec 21.25). J’ai dit, une signature de garanties complètes qui n’a pas cessé de performer.