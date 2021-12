Nick Cannon a rencontré un soutien écrasant après la mort de son fils de 5 mois

Nick Cannon a partagé une nouvelle tragique mardi. L’animateur a partagé sur The Nick Cannon Show que son fils de 5 mois, Zen, qu’il partageait avec Alyssa Scott, était décédé. Depuis lors, les fans ont inondé les médias sociaux de soutien à la fois à Cannon et à Scott alors qu’ils traversent cette période incroyablement difficile.

Cannon a partagé que Zen, qui était son plus jeune enfant, est décédé d’une tumeur au cerveau. Il a expliqué que son fils avait reçu un diagnostic de cancer du cerveau aux alentours de Thanksgiving. Cannon a déclaré que « la tumeur a commencé à croître beaucoup plus rapidement » et qu’ils ont veillé à passer autant de temps que possible avec Zen. Le week-end dernier, il « s’est réveillé dimanche – j’ai pu passer le week-end avec lui – et je me suis réveillé dimanche et je me suis dit: » J’ai envie d’aller à l’eau. Nous avons eu la chance d’aller à l’océan. » Alors qu’il n’était pas sûr de retourner au travail si peu de temps après le décès de son fils, Cannon a déclaré que l’épisode était « dédié à mon beau fils, Zen ».

UN MESSAGE DE NICK. @NickCannon REGARDER MAINTENANT – https://t.co/hpxKJH6EEs pic.twitter.com/mzDiTSCA3L – Nick Cannon (@NickCannonShow) 7 décembre 2021

À la lumière de cette révélation, de nombreux fans de Cannon se sont tournés vers les réseaux sociaux pour lui envoyer leurs condoléances. Lisez la suite pour voir ce que certains de ces mêmes fans disent.

Envoi de prières

Notre famille est vraiment désolée pour votre perte. Tenez-vous bien l’un à l’autre. Prières de réconfort et de paix à vous. pic.twitter.com/kZ9UtUP3A4 – Mᴇɢɢʏ Bᴇɴɢᴀʟs ᴀɴᴅ Fᴀᴍɪʟʏ🐱 (@BengalsMeggy) 7 décembre 2021

« Nick et Alyssa En tant que parent, je ne peux pas imaginer ce que vous ressentez en ce moment et je ne peux pas prétendre savoir ce que vous ressentez », a écrit une personne. « Réconfortez-vous les uns les autres, pleurez les uns les autres et prenez-nous le temps que vous ayez besoin d’y aller, il n’y a pas beaucoup de temps. Beaucoup d’amour à vous deux. »

précédentsuivant

Désolé

Désolé pour votre perte pour toute la famille pic.twitter.com/hsHJaS3sWh – connie wilkins (@connielovesUSA) 7 décembre 2021

« Mon cœur et mes prières vont à vous deux », a partagé un autre fan. « Je ne peux pas imaginer la douleur et le chagrin que vous endurez pendant cette période difficile. Je connais cependant la douleur de perdre quelqu’un que vous aimez à cause du cancer et c’est dévastateur. »

précédentsuivant

Condoléances

Mes condoléances à vous et à la famille… Envoi de prières et guérison à votre façon.. #sorrytohear – Mme Toney V. (@ThaWorldBinge) 7 décembre 2021

Un autre utilisateur de Twitter inquiet a écrit: « Je suis vraiment désolé pour votre perte et celle de votre famille. Étant moi-même parent, je ne peux pas imaginer ce que vous vivez tous. Il n’y a pas de mots justes qui guériront cette perte que vous traversez correctement maintenant. Le monde est avec vous pendant cette terrible période. »

précédentsuivant

Pas seul

Je connais le sentiment mon frère. Ma fille Elle est décédée 3 jours après sa naissance cette année…Cette douleur est indescriptible et intense 😔…Lumière et Amour à vous, la mère de Zen et toute votre famille….Gardez à jamais son nom vivant 🙏🏾💯 – Brother To The Night 🏁 (@Just_MrDoctor) 7 décembre 2021

Malheureusement, Cannon et Scott ne sont pas les seuls parents à avoir ressenti ce genre de dévastation. Beaucoup de ceux qui ont fait face à une situation similaire font savoir au couple qu’ils ne sont pas seuls.

précédentsuivant

Rien d’autre que l’amour

💔 Je suis vraiment désolé pour votre perte. C’est difficile maintenant, mais vous survivrez tous les deux… vous avez juste besoin de temps. Faites le deuil aussi longtemps que vous en avez besoin… il n’y a pas de calendrier pour le deuil. Prières. Amour. Pensées chaleureuses. ?? – Tabitha Gibson (@RWTabithaGibson) 7 décembre 2021

« Tellement désolé, Nick. Il méritait vraiment de voir autant de ce monde », a écrit l’un des fans de Cannon. « Le Zen manquera à votre famille et à vos amis de partout. »

précédentsuivant

Déchirant

Je suis tellement, tellement désolé. J’ai aussi perdu mon cousin d’un cancer. Il n’avait que 13 ans. Je ne sais pas si je pourrais supporter de perdre un de mes garçons. Je vous envoie, à vous et à votre famille, des prières pour la force et la guérison pendant cette période terrible. pic.twitter.com/nPZwPQDthx – Angry Shane Gamer (@AuldShaneGamer) 7 décembre 2021

Ce fan a répondu au message de Cannon par « Désolé pour votre perte. Que le souvenir de votre tout-petit vous apporte de la joie au milieu de votre douleur. »

précédentsuivant

Tragique

C’est dévastateur et déchirant. Toutes mes condoléances. ?? – ForeverBlessed (@4evaBlessed23) 7 décembre 2021

« Je suis vraiment désolé pour ta perte, Nick. C’est courageux de ta part de l’affronter à l’antenne, ça doit être douloureux mais je suis sûr que tu as trouvé cela nécessaire et ça honore ton enfant que tu l’aies fait », a souligné un fan. . « Je vous souhaite la force nécessaire pour traverser cette tragédie, mais je suis sûr que vous l’avez. »

précédent