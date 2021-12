Nick Cannon a un message pour les fans qui le soutiennent pendant la mort de son bébé

Nick Cannon remercie les fans pour leur soutien après la mort tragique de son fils Zen, 5 mois. Dans l’épisode de mercredi de son talk-show de jour éponyme, Nick Cannon, l’animateur de 41 ans a franchement discuté de son chagrin et de son chagrin alors que lui, Alyssa Scott et le reste de sa famille continuent de pleurer la perte de Zen, décédé au cours du week-end d’une tumeur au cerveau.

Après avoir partagé mardi la nouvelle déchirante de la mort de son plus jeune fils, Cannon, qui est sorti sous les applaudissements du public, a révélé qu’il avait été confronté à un « assaut d’amour », quelque chose dont il était reconnaissant. Cannon, qui a dit « c’est tout nouveau pour moi » et il s’en occupe », a poursuivi, « merci. Merci. C’est tout ce que je peux dire. » L’hôte a ajouté : « Je ne suis pas habitué à tous ces câlins et à « Ça va ? Je vais bien… mais bien sûr, tout le monde sait que je ne vais pas bien, mais vous me faites me sentir mieux. » Cannon a admis qu’il « avait besoin » du soutien avec lequel la tragédie a été rencontrée.

UN MESSAGE DE NICK. @NickCannon REGARDER MAINTENANT – https://t.co/hpxKJH6EEs pic.twitter.com/mzDiTSCA3L – Nick Cannon (@NickCannonShow) 7 décembre 2021

« C’est juste une vague d’amour qui est vraiment inattendue. Je ne m’y attendais pas du monde entier, je ne peux vraiment pas vous remercier assez », a-t-il déclaré. « Quand je parle de la culpabilité, je ne veux même pas en parler, mais je dis merci de la part d’Alyssa, la mère de Zen, et du reste de notre famille … Elle le fait, vous savez, cinq minutes à la fois. Mais c’est mais ces mots vraiment, les tweets, c’est exceptionnel. «

Cannon a également exprimé sa gratitude à Scott pour « être cette force et être ce rocher ». Envoyant son amour à Scott, « l’amour pour sa famille élargie, l’amour pour chaque mère qui a déjà eu à perdre un enfant a dû faire face à un enfant ayant des besoins spéciaux », Cannon a réfléchi sur le voyage de Scott vers la maternité avec Zen, partageant que il « a regardé sa croissance ». Cannon a qualifié les mères de « super-héros à tous égards, et je veux juste profiter de ce temps pour dire qu’elle va bien mais continue de prier pour elle, continue de prier pour toute notre famille. Et nous allons nous en sortir. »

Canon a ensuite expliqué comment il se débrouillait au milieu de la tragédie, disant aux téléspectateurs qu’il était « vertical, je suis debout et vous savez que c’est un bon début ». Il a poursuivi en expliquant que mardi « était un peu plus facile qu’aujourd’hui parce qu’hier j’étais tellement concentré sur le laser et même engourdi … Je savais juste que je devais le faire. » Cannon a déclaré qu' »aujourd’hui, je suis un peu déchiré. Je suis un peu confus. Parce que c’est quelque chose de douloureux. »

Cannon et Scott ont accueilli Zen, son plus jeune et septième enfant, en juin. Peu de temps après sa naissance, Zen a reçu un diagnostic d’hydrocéphalie, qui est une accumulation de liquide dans le cerveau, et les médecins ont découvert plus tard une tumeur sur son cerveau. Cannon a partagé mardi que la santé de son fils a commencé à décliner rapidement autour de Thanksgiving alors que « la tumeur a commencé à croître beaucoup plus rapidement ». Zen est décédé ce week-end, Cannon dédiant son émission de mardi « à mon beau fils Zen ».