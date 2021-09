Nick Cannon a une explication sauvage pour le coup de proposition d’Ashanti

in

Nick Cannon a laissé perplexe de nombreux téléspectateurs des MTV Video Music Awards 2021. En plus de sa tenue de tapis rouge – prétendument vêtue de tout blanc avec des bottes Timbaland scintillantes, avec ses cheveux coiffés de faux locs rouges – il y avait aussi une photo de lui semblant proposer à la princesse R&B Ashanti flottant autour qui a laissé beaucoup de questions sur ce qui se passait .

Selon Cannon, tel que rapporté par Page Six, il ajoute un visage à la célèbre chanson de Shaggy, “It Wasn’t Me”. L’animateur de Wild N’ Out refuse d’assumer la responsabilité de la photo qui a brisé Internet lors de la diffusion du dimanche 12 septembre.

“Habituellement, je ne parle pas de ces potins sur les réseaux sociaux, mais après que mon nom soit à nouveau en vogue DANS LE MONDE ENTIER pour quelque chose que je n’ai pas fait, je dois dire que vous trébuchez tous là-dessus!” il a écrit en partie. “J’ai un tout nouveau talk-show qui sort le 27 septembre ! Pourquoi irais-je aux VMA comme ça !? J’ai entendu ce nouveau rappeur ringard nommé @MurdaCountHarlem, je ne vois aucune ressemblance”, a-t-il poursuivi, avec le hashtag, #respectueusement. “

Nick Cannon a l’air d’être prêt à mettre un Canon dans Ashanti pic.twitter.com/wPiY0RmiRw – TheShadeRoom (@TheShadeRoom) 13 septembre 2021

Le chanteur de ‘Rain On Me’ semble également confus, ne sachant pas que Cannon et Murder Count étaient des jumeaux. “Je ne savais même pas que c’était toi !!” la star de “Coach Carter” a écrit sur son histoire Instagram en réponse à l’imitateur présumé de Cannon à genoux sur le tapis rouge des VMA.

Mais les fans ne sont pas convaincus. “C’est toi Nick, tu viens de créer cet Instagram aussi”, a commenté un adepte d’Instagram. Un autre a répondu: “Crazy comment vous avez tous les mêmes tatouages.”

Cannon est actuellement l’hôte de The Masked Singer sur FOX. Il a également fait la une des journaux récemment pour sa position sur la polygamie et son désaccord avec la monogamie. Le rappeur, acteur et animateur de télévision a eu quatre enfants au cours de la dernière année.