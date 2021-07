Nick Cannon accueille son septième enfant, son quatrième cette année, son fils Zen ⋆ .

Il y a dix ans, qui savait que Nick Cannon deviendrait une machine à fabriquer des bébés ? Pas moi. Nick a eu quatre enfants au cours de la dernière année de trois femmes différentes. Trois des quatre sont nés le mois dernier et il ne semble pas ralentir. La petite amie de Nick, Alyssa Scott, a annoncé la naissance de leur fils, Zen, dans une publication Instagram. Zen est le septième enfant de Nick. Oui, vous avez bien lu, septième. Il semble que Nick essaie d’avoir tous les enfants parce qu’il croit qu’il mourra jeune. Quoi qu’il en soit, quelques faits saillants sur l’annonce via People :

“Je t’aimerai pour l’éternité”, a-t-elle légendé un trio de clichés en noir et blanc, dont deux la montraient berçant le nouveau-né dans ses bras. Parallèlement à la publication, elle a également partagé qu’elle avait accueilli son fils le 23 juin. Sur son histoire Instagram, elle a également partagé une douce photo mère-fils, qu’elle a sous-titrée avec le nom du nouveau-né, Zen, à côté d’un emoji en forme de cœur. Ce serait le quatrième bébé de Cannon en un an.

Je voudrais féliciter le couple, mais c’est excessif. Qu’est-ce qui est arrivé à Nick ces dernières années ? Il est passé de ce gentil type ringard à quatre enfants en un an. Le monde est devenu fou. Pourquoi ces femmes acceptent-elles d’avoir des enfants pour Nick ? De plus, comment Nick va-t-il répartir son énergie entre sept enfants de quatre mères différentes ? Sera-t-il capable d’être un bon père pour eux ? Nick est juste absolument désordonné. D’autant plus qu’il a mis enceinte sa dernière paire de jumeaux alors que sa maman précédente était enceinte ET qu’il semblerait qu’il ait mis Alyssa enceinte en même temps que tout le monde. Ces gens ne croient-ils pas aux contraceptifs ? De toute façon, je n’ai rien. Je leur souhaite bonne chance. J’espère que Nick pourra vivre longtemps pour ses nombreux enfants. Personne ne l’a demandé, mais je me demande ce que Mariah en pense ?

